In queste ultime ore sotto un post di Chiara Ferragni c’è stata un’inaspettata interazione tra l’influencer e un concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello: Ciro Petrone. Ecco cosa si sono detti.

La risposta di Chiara Ferragni

Al momento Chiara Ferragni ha scelto di passare le vacanze di Pasqua lasciando l’Italia e andando a Dubai con Leone e Vittoria. Probabilmente così facendo tenta di distrarsi dai problemi che sono iniziati dal Pandoro-Gate e che continuano ancora oggi con l’aggiunta della crisi con Fedez.

Dopo la conferma della crisi, infatti, sembra ormai evidente il fatto che Federico si sia trasferito e non abiti più con la famiglia. Nonostante non ci siano stati annunci ufficiali, infatti, ha più volte ripreso il suo nuovo appartamento sui social e tra le dichiarazioni rilasciate c’è da tenere presente quella fatta a Oggi:

“Sono davvero felice e soddisfatto di questo mio nuovo nido in cui accogliere e vivermi i veri e unici amori della mia vita: Leo e Vittoria. Sono loro il carburante del mio benessere e il mio senso di vita. Ameranno, sono certo, la loro nuova dimora.”

Nel frattempo, come stavamo dicendo, Chiara Ferragni si gode qualche momento di relax a Dubai con i figli. Non perde però occasione di pubblicare qualche scatto in solitaria da condividere su Instagram, come quello che possiamo vedere qui di seguito. Nella sezione commenti, inoltre, notiamo un’interazione del tutto inaspettata.

L’influencer infatti ha risposto al commento di un ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello. Si tratta in questo caso di Ciro Petrone, che le ha scritto: “Chiara, vogliamo vedere un cambiamento nei tuoi occhi al più presto“. L’imprenditrice digitale ha risposto alle sue belle parole con l’emoticon di un cuore rosso.

Chiara Ferragni risponde al commento di Ciro Petrone

Speriamo che le cose per Chiara si possano risolvere nel migliore dei modi e nel più breve tempo possibile, sia dal punto di vista lavorativo sia da quello personale.