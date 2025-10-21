Ciro Solimeno torna a parlare e si scaglia per l’ennesima volta contro l’ex fidanzata Martina De Ioannon con commenti al veleno. Ecco le sue ultime dichiarazioni.

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sono sulla bocca di tutti. I due ex tronisti di Uomini e Donne hanno infatti ripreso a frequentarsi e in queste ultime ore sono stati paparazzati per la prima volta insieme. Sui social non sono tardate ad arrivare le reazioni di Ciro Solimeno e di Cristina Ferrara, che non le hanno mandate a dire ai loro ex. Proprio il giovane campano però, dopo un primo commento, è tornato a dire la sua e raggiunto da Amedeo Venza ha voluto difendersi dalle accuse del web. Alcune malelingue hanno infatti insinuato che Ciro fosse a conoscenza di tutta la situazione e così adesso, mettendo un punto ai pettegolezzi, ha affermato:

“Se davvero avessi saputo che dal 15 settembre si sentiva già con Gianmarco, pensate che avrei fatto venire la mia famiglia a Roma il 13 e il 14? E surreale solo immaginarlo. Non l’avrei mai permesso, non avrebbe avuto senso”.

Ma non è finita qui. Ciro Solimeno ha fatto anche dei commenti al veleno verso Martina De Ioannon, accusando la sua ex fidanzata. Queste le sue parole in merito: “Martina mi ha preso in giro fino all’ultimo secondo, fino all’ultimo minuto, fino a quando siamo stati insieme l’ultima volta. Ha sfruttato tutto quello che poteva sfruttare, senza un minimo di rispetto per quello che c’era stato. È semplicemente impossibile credere che io potessi sapere e far finta di niente. Chi mi conosce sa che non è da me”.

Le parole di Ciro in breve hanno iniziato a fare il giro del web e in molti si sono schierati dalla parte dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne.