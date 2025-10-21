Con un video postato sui suoi profili social, Ida Platano si schiera dalla parte di Martina De Ioannon e di Gianmarco Steri. Ecco le parole della celebre ex Dama del Trono Over di Uomini e Donne.

Le parole di Ida Platano

Chi segue Uomini e Donne sa bene che Ida Platano non ha mai nascosto di avere una particolare simpatia per Gianmarco Steri. Ai tempi del trono di Martina De Ioannon infatti l’ex Dama del Trono Over ha sempre fatto il tifo per il corteggiatore romano, sperando che i due lasciassero il programma insieme. Le cose però, come è noto, sono andate in modo diverso e Steri è poi finito a sua volta sul trono. Negli ultimi giorni però Gianmarco e Martina, dopo aver chiuso le storie con le loro rispettive scelte, hanno ripreso a frequentarsi e nelle ultime ore sono stati paparazzati per la prima volta insieme. Sui social naturalmente non sono tardate ad arrivare le reazioni di Ciro Solimeno e di Cristina Ferrara, che si sono scagliati duramente contro i loro ex.

A intervenire per dire la sua è stata anche la stessa Ida Platano, che ha scoperto della ritrovata unione tra Steri e la De Ioannon. A quel punto l’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha pubblicato un video sui suoi profili social in cui la vediamo schierarsi dalla parte di Gianmarco e di Martina. L’ex Dama ha infatti dichiarato entusiasta:

“Buongiorno a tutti. Come sono contenta, mi sono sempre piaciuti”.

Non lei che commenta il drama così shdjfj pic.twitter.com/Yc0zuv6uff — giulia (@gabrielsniceass) October 21, 2025

La reazione di Ida Platano non è naturalmente passata inosservata e il video ha in breve fatto il giro del web. Sui social intatti gli utenti si stanno dividendo e mentre c’è chi, come l’ex Dama, sta facendo il tifo per Martina e Gianmarco, tanti altri si stanno scagliando contro la neo coppia.