Un altro tassello si aggiunge a questo gossip. Ora è un amico di Gianmarco Steri a raccontare cosa è successo davvero con Martina De Ioannon. Ecco tutti i dettagli e i retroscena sui due ex volti di Uomini e Donne.

Le parole dell’amico di Gianmarco Steri

Il triangolo (anzi, ormai quadrilatero) amoroso tra Gianmarco Steri, Martina De Ioannon, Ciro Solimeno e Cristina Ferrara continua a regalare colpi di scena. Stavolta a parlare non sono i diretti interessati, ma un amico molto vicino all’ex tronista romano, che ha deciso di raccontare cosa è successo davvero tra Gianmarco e Martina.

Secondo Matteo, questo il nome dell’amico in questione, la scintilla tra i due non sarebbe scoccata di nuovo durante la serata al The Sanctuary di cui tutti parlano, ma molto prima. «Quella sera ero lì, era il 25 settembre», ha raccontato a Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo. «Eravamo al tavolo con Gianmarco e abbiamo visto Martina e Ciro dall’altra parte della piscina. Io li conosco da anni, così ho avvisato Gianmarco, ma lui all’inizio non ci ha dato peso».

Poi, però, qualcosa è cambiato. Matteo ha rivelato che Gianmarco Steri e Martina De Ioannon si sentono in segreto da metà settembre: «Mi ha fatto leggere tutte le conversazioni tra lui e Martina, perché si scrivevano! Le prime chat erano del 10 settembre e c’erano messaggi come “mi manchi tanto” e “quando ci vediamo?”. In uno lei scriveva: “Voglio stare da sola con te, ho voglia di te”».

Pare che quella del 25 settembre sia stata la prima occasione in cui si sono incontrati di persona dopo settimane di messaggi. «Si sono parlati al bar, si sono abbracciati ma non si sono baciati. Ciro, però, ha visto tutto e ha lasciato il locale furioso», ha aggiunto l’amico.

Il testimone ha poi confermato che oggi Martina De Ioannon e Gianmarco Steri si stanno frequentando, anche se provano a tenere la cosa nascosta: «È cominciato tutto da lei. Gianmarco mi ha detto che la storia con Cristina è finita per divergenze caratteriali, non per Martina».

A questo punto non resta che aspettare di vedere come reagiranno i diretti interessati, magari in TV. Questo perché stando ad alcuni recenti rumor lanciati la Lorenzo Pugnaloni, potrebbero apparire presto insieme o a Verissimo o a Uomini e Donne.