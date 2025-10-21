Dopo aver visto Martina De Ioannon e Gianmarco Steri di nuovo insieme, Cristina Ferrara rompe il silenzio e si scaglia contro il suo ex fidanzato. Ecco le parole dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Lo sfogo di Cristina Ferrara

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri hanno ufficialmente ripreso a frequentarsi e solo nelle ultime ore è uscita fuori una prima foto che immortala la neo coppia insieme. Sui social intanto è arrivata la reazione di Cristina Ferrara, che con un lunghissimo post si è scagliata contro il suo ex fidanzato. Queste le parole dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che naturalmente non sono affatto passate inosservate:

“Non c’è nulla di male se ‘l’amore’ trionfa altrove, ma giocare sporco è un altro discorso. Chi lascia una relazione facendo credere che fosse colpa dei litigi, mentre sapeva benissimo di portare avanti qualcosa di facciata, non ha perso una storia… ha solo perso la maschera. E adesso, mettendo insieme i tasselli, ho finalmente tutto più chiaro. Sono felice di non essermi sbagliata, come ho detto un po’ di tempo fa, le risposte arrivano. […] Per un po’ ho pensato di essere io quella sbagliata. Ora so che ci avevo visto lungo”.

Ma non è finita qui. Continuando a scagliarsi contro Gianmarco Steri, Cristina Ferrara afferma: “A lui, sinceramente, auguro solo una cosa: di riuscire, finalmente, a sentirsi davvero se stesso. Perché vivere per compiacere gli altri o per mantenere una facciata è la cosa peggiore che si possa fare. E se adesso ha trovato la sua serenità, gli auguro che sia autentica. Non entro nei dettagli, perché ho troppa empatia e finirei per provare io la vergogna che dovrebbero provare altre persone. E quindi mi fermo qui”.

La neo coppia intanto continua a rimanere in silenzio e attualmente non sembrerebbe essere intenzionata a intervenire sulla faccenda per fare una volta per tutta chiarezza.