Oggi, nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne, Ciro Solimeno è diventato tronista del dating show di Maria De Filippi. Ecco cosa è accaduto in studio.

Ciro Solimeno tronista di Uomini e Donne

La saga che coinvolge Martina De Ioannon, Gianmarco Steri, Ciro Solimeno e Cristina Ferrara non è ancora finita e si arricchisce di nuovi inaspettati colpi di scena. Solo la scorsa settimana, nello studio di Uomini e Donne, c’è stato l’atteso faccia a faccia tra i tre ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi, durante il quale è accaduto di tutto. Grande assente è stata però proprio Martina, che ha deciso di non affrontare, almeno per il momento, il suo ex fidanzato. Ciò nonostante la scelta della De Ioannon ha scatenato l’ira del web, che si è scagliato duramente contro di lei.

Per questo motivo domani su Canale 5 andrà in onda un nuovo faccia a faccia e stavolta l’ex tronista avrà finalmente modo di dire la sua. Le registrazioni di questo speciale appuntamento si sono svolte proprio questo pomeriggio e nel corso delle riprese è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha lasciato il pubblico senza parole. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto fa sapere FanPage, dopo il chiarimento con Martina De Ioannon, Ciro Solimeno è diventato il nuovo tronista di Uomini e Donne. Stando a quanto si legge, Maria De Filippi ha proposto all’ex corteggiatore di sedersi sull’ambita poltrona rossa. Ciro dunque ha deciso di rimettersi in gioco e da oggi affiancherà Flavio Ubirti, Sara Gaudenzi e Cristiana Anania.

Nei prossimi giorni per Solimeno inizieranno ad arrivare le prime corteggiatrici e tra loro potrebbe esserci la sua potenziale anima gemella. Ma cosa accadrà durante il suo percorso? Non resta che attendere per scoprirlo.

