Ospite a Belve, Iva Zanicchi ha commentato il ritorno di Ok, il prezzo è giusto. La celebre cantante tuttavia ha lanciato una bordata che non è passata inosservata. Ecco le prime anticipazioni.

Le anticipazioni sull’intervista di Iva Zanicchi a Belve

Domani sera su Rai 2 andrà in onda la seconda puntata della nuova edizione di Belve. Stavolta tra gli ospiti di Francesca Fagnani ci sarà Iva Zanicchi, pronta a raccontarsi senza filtri. Proprio in queste ore sono arrivate le prime anticipazioni sull’intervista che la celebre artista ha rilasciato alla conduttrice e naturalmente non sono mancate le risate. Tra gli argomenti affrontati c’è stato anche il ritorno di Ok, il prezzo è giusto, che come è ormai noto farà ritorno in Rai nel 2026. In pole position per la conduzione del celebre game show, in passato presentato proprio dalla Zanicchi, ci sarebbe Flavio Insinna, che sarebbe già pronto a prendere in mano le redini della trasmissione.

La Zanicchi intanto a Belve ha commentato il ritorno del programma e, lanciando una bordata che non è passata inosservata, ha affermato: “Se sono contenta che Ok, il prezzo è giusto tornerà in Rai nel 2026? Che piacere, ma come può esistere senza di me? Se mi hanno chiamata alla conduzione? Io non dico niente. Ho altri progetti. Ricordatevi che se lo fate senza di me sarà un flop tremendo”. Ma non è finita qui.

Sempre a Belve, Iva Zanicchi ha anche parlato della presunta rivalità con Mina e, a riguardo, ha aggiunto: “Non potevi essere rivale di Mina. È un mito perché si è ritirata nel momento giusto, ma è rimasta: ogni anno fa uscire un disco, la tv tutte le sere e anche il mattino manda suoi filmati. Non si fa più vedere e le consiglio caldamente di rimanere a Lugano perché se torna finisce il mito. Tu rimani lì, non ti muovere! Se sono stata invidiosa? Invidia no, a volte ho provato rabbia”.

Infine, commentando il famoso sketch in cui era ipnotizzata da un mago, che si concludeva con la sua “impellenza di fare la pipì” dietro a un divano, la Zanicchi rivela per la prima volta: “Se era tutto finto? Una grande attrice, ho convinto tutti”.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.