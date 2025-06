In attesa della presentazione dei palinsesti per la prossima stagione televisiva, in queste ore è giunta notizia che Citofonare Rai 2 di Simona Ventura e Paola Perego sarebbe stato cancellato dalla Rai.

Cancellato Citofonare Rai 2

Negli ultimi anni a tenere compagnia al grande pubblico Rai la domenica mattina sono state Simona Ventura e Paola Perego con Citofonare Rai 2. Settimana dopo settimana le due conduttrici, da anni nel cuore dei telespettatori, si sono messe in gioco e con simpatia e ironia hanno portato una ventata d’aria fresca nelle case degli italiani. Indimenticabili alcune delle performance delle presentatrici, che spesso si sono esibite con alcuni brani iconici, diventando virali sui social.

Nonostante in molti sperassero nel rinnovo della trasmissione però in queste ore è arrivata una notizia che ha lasciato interdetti i più. Stando a quanto fa sapere BubinoBlog, sembrerebbe che la Rai abbia cancellato il programma di Simona Ventura e Paola Perego, che dunque non farà ritorno sul secondo canale a partire dalla prossima stagione televisiva.

Attualmente però non è chiaro cosa andrà in onda al posto di Citofonare Rai 2, ma nelle prossime ore ne sapremo di più in merito. Ma non è ancora finita. Sempre secondo il portale, BellaMa’ si sdoppierà. Oltre al tradizionale appuntamento pomeridiano, il programma avrà un’appendice che andrà in onda la domenica in prima serata contro Fabio Fazio e il suo Che Tempo Che Fa.

Insomma pare che per la prossima stagione ci siano diverse novità in arrivo. In queste ore intanto la Rai presenterà i palinsesti e sapremo cosa accadrà nei prossimi mesi e cosa ci terrà compagnia per tutto l’anno. Nel mentre il pubblico si chiede già quali progetti verranno affidati alla Ventura e alla Perego. Ad entrambe intanto facciamo un enorme in bocca al lupo.