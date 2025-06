Ieri sera si è tenuto il concerto evento di Elisa a San Siro e tra i grandi ospiti della serata c’è stata anche Giorgia. Le due artiste hanno così duettato insieme sulle note de La cura per me, facendo cantare l’intero stadio.

Elisa e Giorgia duettano insieme a San Siro

Quella di ieri resterà per sempre una giornata importante nella carriera di Elisa. Per la prima volta infatti la celebre e amata cantante si è esibita con un concerto evento a San Siro, sold out già da mesi. In ben tre ore di spettacolo, la Toffoli non si è risparmiata e si è concessa a tutto il suo pubblico. Nel corso della serata l’artista si è esibita con i brani più celebri del suo vasto repertorio, proponendo anche qualche chicca per i fan storici. Non sono mancati anche tantissimi ospiti, che hanno arricchito la serata, che prossimamente andrà anche in onda su Canale 5.

A raggiungere sul palco la Toffoli sono stati infatti nomi del calibro di Giuliano Sangiorgi, Dardust, Jovanotti, Cesare Cremonini e Ligabue. La versa sorpresa è però arrivata poco prima della chiusura del concerto, quando a un tratto ad apparire è stata nientemeno che Giorgia. La cantante a quel punto è stata accolta con un’ovazione e l’intero stadio ha applaudito la Todrani. Ma non è finita qui.

LEGGI ANCHE: Citofonare Rai 2 cancellato dalla Rai

Poco dopo Elisa ha duettato con la sua collega sulle note de La cura per me, che ormai è una vera hit e da mesi è ai vertici delle classifiche musicali. Il momento ha così infiammato San Siro, che ha cantato a squarciagola con le due artiste. Il video della performance nel mentre ha fatto il giro del web e in queste ore sui social non si parla d’altro.

Chi ascolta Elisa, al 90% ascolta Giorgia e viceversa. Loro sono due grandissime due e grandissimi pilastri della musica italiana ❤️ pic.twitter.com/pjXyvWCnVW — andre (@asia0ccidente) June 18, 2025

Giornata indimenticabile per la Toffoli, che nel mentre in autunno tornerà in tour nei palasport italiani. I biglietti per queste nuove date sono già disponibili per l’acquisto e stanno ovviamente andando a ruba.