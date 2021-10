1 Clarissa Selassié presto singolo concorrente?

Una nottata piuttosto agitata quella che ha seguito la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip. E stavolta non parliamo dello scontro che c’è stato tra Manila Nazzaro e Raffaella Fico, ma di Clarissa Selassié. La Princess e le sue sorelle stanno iniziando a battibeccare spesso in Casa e durante la messa in onda quando le è stato chiesto di fare un nome erano totalmente in disaccordo tra loro.

Questo perché Clarissa Selassié aveva avanzato la proposta di mandare in nomination Soleil Sorge, dato che non è stata resa immune né dai vipponi né dalle opinioniste. Di diverso avviso, invece, Lucrezia e Jessica Selassié che invece hanno puntato Raffaella Fico. A dare motivazione di questa decisione Lulù, che ha fatto sapere di aver scelto quel nome perché non la vede motivata a continuare.

Ma ben presto Clarissa Selassié ha avuto di che lamentarsi. La ragazza infatti si è sfogata con Jo Squillo e Ainett Stephens e ha fatto sapere che questa situazione, dovuta a Soleil Sorge (pare che le sue sorelle ci vadano d’accordo), per lei inizia a diventare insostenibile, tanto da avanzare l’idea di diventare un singolo concorrente. Ecco lo sfogo estratto da Biccy:

“Inizio ad avere delle divergenze. Ad esempio sulla nomination. Noi abbiamo un voto in tre, capite? Fosse stato per me avrei nominato Soleil. A Lucrezia e Jessy ho proprio detto ‘ragazze votiamola’. Non perché devo seguire la massa, ma perché l’unica donna con cui ho avuto delle cose pesanti è lei. Loro mi hanno detto ‘no, noi abbiamo chiarito con Sole e non la vogliamo votare‘”.

Ha detto piuttosto seccata Clarissa Selassié. Continua…