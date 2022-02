Clarissa Selassié contro Katia Ricciarelli: “Esci brutta strega”

I post di Clarissa Selassié contro Katia Ricciarelli

La puntata di stasera del Grande Fratello Vip 6 ha visto l’eliminazione di Katia Ricciarelli che, prima di lasciare la casa, si è resa protagonista. Ha infatti avuto un litigio con Lulù e poi ha salutato solo alcuni vipponi. Mentre accadeva tutto questo, Clarissa Selassié, non presente in studio, ha voluto commentare tramite social.

La principessa ha infatti postato una serie di storie sul suo profilo Instagram andando contro la Ricciarelli e usando anche parole molto forti. Prima che arrivasse il verdetto, quando ancora il televoto era aperto, ha scritto: “Katia, ma vaff****** va, sei un clown. Esci brutta strega, fai paura, la tua crudeltà fa paura!!! Vi prego votate per farla uscire”.

Quando poi la vippona è uscita, Clarissa ha messo un altra storia festeggiando l’evento e usando altre parole forti:

“Festeggerò annualmente questa data. Godo alla faccia tua razzista! 24 febbraio 2022 data in cui razzismo (bullismo, omofobia e soprattutto misoginia) all’interno di un programma in televisione nazionale è uscito finalmente! Bye! E che si vergogni chiunque la difenda o la giutifica perché siete come lei”.

Quanto scritto è stato letto in diretta proprio da Alfonso Signorini alla presenza non solo di Katia, ma anche di tutti gli altri vipponi. E si è molto arrabbiato.

Novella 2000 © riproduzione riservata.