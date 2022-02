Katia chiede un freez per salutare solo alcuni vipponi, Sophie replica: “Il saluto non si nega a nessuno” (VIDEO)

Katia Ricciarelli nega il saluto a metà casa

Questa sera al Grande Fratello Vip 6 a dover abbandonare la casa è stata Katia Ricciarelli dopo il voto del pubblico. Lei aveva precedentemente chiesto ad Alfonso Signorini se, in caso di sua uscita, fosse fatto un freez per salutare solo chi voleva. Questa cosa le è stata concessa e così la Ricciarelli ha salutato solo Davide Silvestri, Soleil Sorge, Giucas Casella, Barù, Delia Duran e Antonio Medugno. Tutti gli altri non sono stati considerati. A questo c’è stata una reazione soprattutto di Sophie Codegoni.

Mentre raggiungeva la porta rossa, accompagnata da coloro che aveva salutato, Signorini ha detto agli altri vipponi che, se volevano, avrebbero potuto di loro spontanea volontà salutare Katia. Sophie si è subito alzata dal divano dicendo che le hanno sempre insegnato l’educazione e che il saluto non si nega a nessuno. Quindi è andata a salutare la Ricciarelli. Lo stesso hanno fatto Nathaly Caldonazzo e la stessa Manila Nazzaro.

Una volta che Katia Ricciarelli è uscita dalla casa del GF Vip, Signorini ha parlato con tutti i vipponi e si è concentrato soprattutto con chi non si è alzato per il saluto, apprezzando invece chi, nonostante tutto, lo ha fatto. Il conduttore se l’è presa soprattutto con Miriana Trevisan che ha cercato di replicare. Ha puntato l’accento sul fatto che si deve avere rispetto per una signora 70enne e quindi farsi vedere superiori sulla scelta di lei.

Dopo l’intervento di Signorini, però, Sophie Codegoni è intervenuta molto alterata non apprezzando la mancata possibilità di replicare. A tal proposito, ha difeso la scelta di ognuno degli altri vipponi di andare o meno a salutare Katia. E ha aggiunto che il rispetto dovrebbe essere reciproco e non solo per una questione anagrafica.

Potete rivedere tutto il momento sul sito ufficiale del reality.

Novella 2000 © riproduzione riservata.