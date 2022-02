1 Il gesto di Clarissa Selassié

Nonostante siano già passati alcuni mesi da quando Clarissa Selassié ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 6, la Principessa non ha mai smesso di seguire quello che accade all’interno del reality. L’ex Vippona infatti segue con attenzione tutto quello che succede, anche per controllare le sue sorelle Lulù e Jessica, che attualmente sono ancora recluse all’interno del loft di Cinecittà. Senza dubbio le Principesse sono due delle protagoniste più amate e supportate di questa edizione, e di certo nelle prossime settimane ci regaleranno ancora tante emozioni. Nel mentre in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Questa mattina infatti Clarissa e sua madre si sono recate fuori le mura della casa del Grande Fratello Vip 6, per urlare dei messaggi proprio a Lulù e a Jessica. Poco dopo proprio la prima ha capito che a gridare erano proprio sua sorella e sua mamma, e così emozionata ha cercato di urlare a sua volta.

Poco dopo ad arrivare in giardino è stata anche Jessica, che ha così ascoltato le voci di Clarissa Selassié e di sua madre. A un tratto però, proprio quando le due sorelle, con l’aiuto di Sophie Codegoni e di Miriana Trevisan, hanno cercato di urlare dei messaggi, la regia ha censurato il momento, e non è chiaro dunque quello che è accaduto.

la queen con clari che urlano a lulu e jess 💜 #GFvip #fairylu la regia cessa che cambia subito pic.twitter.com/tFpPNfHQg9 — sam (uomonero) 👼🏾 (@SamTonellato) February 14, 2022

