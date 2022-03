1 La furia di Clarissa Selassié

Nelle ultime ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Clarissa Selassié. Come sappiamo da quando la Principessa ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 6 ha seguito tutto quello che accade all’interno del reality, sostenendo e supportando Jessica e Lulù, che nel mentre è stata già eletta finalista. Spesso così Clarissa è intervenuta sui social per prendere le difese delle sue sorelle, che in più occasioni sono state attaccate dal web. Come se non bastasse solo qualche ora fa la Selassié ha minacciato azioni legali contro alcuni utenti, proprio per via delle numerose offese che sono state fatte non solo a lei, ma anche a Jessica e Lulù. Queste le sue dichiarazioni:

“Riguardo i tweet offensivi, nei confronti miei e soprattutto delle ragazze che adesso non si possono tutelare ci tengo a dirvi, che stiamo già prendendo provvedimenti legali”.

Tuttavia il tweet di Clarissa Selassié non è passato inosservato, e a quel punto a commentare sono stati alcuni utenti, che si sono schierati contro di lei. Diverse persone infatti hanno fatto notare come anche la Principessa stessa, in questi mesi, abbia a sua volta commentato in maniera, a loro detta, offensiva alcuni dei concorrenti ancora in gioco, e in particolare Soleil Sorge.

Nel mentre solo qualche giorno fa Clarissa ha scritto una lettera di scuse a Katia Ricciarelli. Andiamo a rivedere perché e quello che è accaduto.