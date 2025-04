In queste ore Clarissa Selassié ha deciso di postare una serie di scatti e video sui social che proverebbero come la relazione tra sua sorella Lulù e Manuel Bortuzzo sia andata avanti in segreto per anni. In una recente foto come se non bastasse la Principessa ha taggato anche Ultimo.

La nuova foto postata da Clarissa Selassié

Da quando sua sorella Lulù è stata condannata per stalking ai danni dell’ex fidanzato Manuel Bortuzzo, Clarissa Selassié ha iniziato una propria battaglia personale. Dopo aver rotto il silenzio con un lungo post, la Principessa ha promesso che a breve avrebbe iniziato a rivelare la sua verità, per provare come in realtà i due ex innamorati abbiano avuto una relazione in segreto per anni. In queste ore dunque Clarissa ha iniziato a condividere sui social una serie di foto e video che darebbero credito alle sue dichiarazioni.

Solo nelle ultime ore l’ex Vippona del Grande Fratello Vip 6 ha smentito le parole di Manuel, che aveva raccontato di aver messo fine alla storia con Lulù ad aprile 2023. A quel punto la Principessa ha condiviso filmati che risalgono a molti mesi dopo, precisamente al novembre 2023, in cui si nota come i due fossero ancora insieme. Ma non è finita qui.

Poco dopo Clarissa Selassié ha pubblicato un’altra foto in cui appare Manuel Bortuzzo, risalente al 12 novembre 2023, e stavolta ha taggato nientemeno che Ultimo. Come in molti sapranno, proprio il cantautore romano è l’artista preferito del campione olimpico e spesso le sue canzoni hanno fatto da colonna sonora alla storia con Lulù. Adesso così Clarissa, lanciando una frecciata, ha affermato: “Ultimo perdonaci per aver abusato delle tue canzoni. Ci vergogniamo fortemente”.

Pare dunque che la più giovane delle Selassié sia intenzionata a far emergere la verità su sua sorella Lulù. Bortuzzo nel mentre non ha ancora replicato alle accuse ricevute in queste ore e non è chiaro se prossimamente vorrà intervenire per dire la sua.