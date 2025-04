Dopo aver vinto la terza puntata di Ne vedremo delle belle, Angela Melillo si toglie un sassolino dalla scarpa e sui social lancia una stoccata alle altre showgirl.

Le parole di Angela Melillo

Mancano due puntate alla finale di Ne vedremo delle belle e tra pochi giorni scopriremo chi vincerà la prima edizione di questo nuovo format. Sabato sera nel mentre è andata in oda la terza puntata, che è stata vinta da Angela Melillo. Tra le showgirl nel mentre non mancano alcune tensioni e, nonostante in studio sembrerebbero andare tutte d’amore e d’accordo, nel dietro le quinte i contrasti si sono accentuati.

LEGGI ANCHE: Showgirl di Ne vedremo delle belle avrebbe avuto una relazione con una collega, il gossip di Dagospia

Poche ore fa così proprio Angela Melillo ha deciso di intervenire sui social, postando un lungo messaggio. L’attrice ha infatti voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa, lanciando una stoccata alle altre showgirl di Ne vedremo delle belle, accusando alcune di loro di non esporsi. Queste le dichiarazioni della Melillo, che naturalmente non sono passate inosservate:

“Sono felice di aver vinto la puntata ieri sera. Sono soddisfatta della mia performance, non è facile prepararsi tutta settimana su più fronti sempre col massimo impegno. Credo però che ognuna di noi debba esporsi di più. Vedo clip al vetriolo e poi in studio come se nulla fosse accaduto e io che magari ho il coraggio di esporre il mio pensiero posso passare per quella scomoda… non ci sto! È un programma dove dobbiamo mostrare si le nostre doti artistiche, ma anche mostrare la verità, non indossare una maschera per poi prendere i punti delle altre in puntata. Il talento conta molto, ma anche la sincerità”.

A trovarsi d’accordo con le parole di Angela Melillo è stata anche Patrizia Pellegrini, che commentando il post della sua collega ha dichiarato: “Giusto, brava”. Insomma pare che tra le showgirl ci sia qualche scaramuccia e in molti attendono già di scoprire cosa accadrà nel corso di queste ultime puntate.