In questi giorni si è parlato di una presunta crisi che avrebbe colpito Giulia De Lellis e Tony Effe. Adesso però l’influencer rompe per la prima volta il silenzio e fa chiarezza sulla situazione.

Parla Giulia De Lellis

Sono ormai trascorsi alcuni mesi da quando Giulia De Lellis e Tony Effe hanno ufficializzato la loro relazione, uscendo così alla luce del sole. Solo di recente l’influencer e il rapper sono volati alle Maldive, dove si sono goduti una meravigliosa vacanza che è stata naturalmente testimoniata sui loro profili social. Tuttavia in questi giorni in rete si è iniziato a parlare di una presunta crisi che avrebbe colpito la coppia in questo ultimo periodo e sono emersi retroscena che hanno fatto preoccupare i fan.

Proprio una follower di Giulia De Lellis così, temendo il peggio, ha commentato un post dell’influencer, chiedendole spiegazioni. A quel punto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che solitamente è restia a replicare ai gossip sul suo conto, ha deciso di commentare per la prima volta le voci di presunta crisi con Tony Effe. Smentendo categoricamente i pettegolezzi, la De Lellis ha dichiarato:

“Inventano semplicemente perché non sanno nulla di noi. Ma io li lascio fare, mentre in privato vivo la mia vita, senza darla in pasto a chi non la merita, godendomi lo spettacolo, a volte divertente altre volte raccapricciante e fuori da ogni logica umana. Ps: se i nostri amici raccontassero i fatti nostri, non sarebbero davvero i nostri amici. Non farti confondere dalla noia o dalla cattiveria delle persone per favore”.

Nessuna crisi dunque tra Giulia De Lellis e Tony Effe. Al momento infatti tutto sembrerebbe procedere a meraviglia per questa splendida coppia, che è ancora untissima.