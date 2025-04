In diverse dichiarazioni, così come nell’intervista a Il Giornale, Manuel Bortuzzo ha dichiarato aprile 2023 come periodo di rottura con l’ex fidanzata Lulù Selassié. Clarissa, sorella di quest’ultima, sui social ha smentito lo sportivo con una serie di foto e video più recenti a detta sua.

Clarissa difende Lulù Selassié e smentisce Bortuzzo

Da giorni si parla di Lulù Selassié e della condanna in primo grado a un anno e 8 mesi, con pena sospesa, per stalking ai danni del suo ex Manuel Bortuzzo. Questa la sentenza resa nota dal gup di Roma in data 3 aprile 2025. A Il Giornale il nuotatore paralimpico ha parlato della fine della storia con la sua ex fidanzata e dei motivi che l’hanno spunto a chiudere.

LEGGI ANCHE: Giornalista Rai contro Lulù Selassié, la sorella Jessica interviene e sbotta: “Cavolate”

Lui ha affermato che molti dei comportamenti di Lulù Selassié erano diversi dal suo modo di vivere e pensare. Ha capito che i presupposti per andare avanti non c’erano. Lui è consapevole che lei non gli avrebbe mai fatto realmente male, ma l’ha denunciata per tutelarsi in tutto e per tutto.

Nelle stesse dichiarazioni Manuel Bortuzzo ha parlato della sua storia con Lulù Selassié come “una normalissima relazione tra ragazzi di vent’anni“. Nel 2022 si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello ma a fine aprile 2023 lui ha deciso di lasciarla. E da qui sarebbero partiti i problemi, che hanno dunque portato Manuel, secondo i suoi racconti, a prendere dei provvedimenti:

“Dalla violenza verbale si è passati alla violenza fisica. Ora io, vista la mia disabilità, mi trovo su una sedia a rotelle, nonostante ciò sono sicuramente grande, sono alto 1,95. Non è che non mi sappia difendere da uno schiaffo. La presi per un polso la accompagnai alla porta dicendole che ci saremmo visti in tribunale“.

La sorella di Lulù Selassié, Clarissa, che come Jessica ha vissuto da vicino la relazione tra i due, ha pubblicato una serie di foto e video in cui il nuotatore e Lulù erano insieme. Risalirebbero a novembre 2023, ovvero mesi dopo la data della fine della loro relazione.

Clarissa Selassié smentisce le dichiarazioni di Manuel Bortuzzo con dei video pic.twitter.com/10sP6k2PZZ — Novella2000 Archive (@disagio_tv) April 7, 2025

Questa quindi la presa della sorella di Lulù Selassié, che è intervenuta per difenderla dalle parole di Manuel Bortuzzo. Il nuotatore nel mentre si è chiuso nel suo silenzio e non sembra essere intenzionato a replicare.