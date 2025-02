Scopriamo insieme la classifica provvisoria della terza serata di Sanremo 2025, ricordando che le posizioni sono in ordine sparso

Alla fine della terza puntata del Festival di Sanremo 2025 è stata mostrata la classifica provvisoria dei cantanti in gara, ma solo i cinque più votati e non in ordine di posizione.

Sanremo 2025, la classifica della terza puntata

La terza puntata del Festival di Sanremo 2025 è stata piena di eventi e di musica grazie ai tanti artisti Big in gara. Ma chi sono i cinque artisti, in ordine sparso, votati dal televoto e dalle Radio? Ricordiamo che questa sera si sono esibiti solamente 15 degli artisti perché gli altri hanno avuto la loro occasione nella giornata di ieri.

Carlo Conti, affiancato dalle sue co-conduttrici Katia Follesa, Miriam Leone ed Elettra Lamborghini hanno dato lo stop al televoto dopo il collegamento con Rai Radio 2. In seguito, il pubblico ha assistito alla finale delle Nuove Proposte e poi hanno mostrato la classifica provvisoria.

Sul led sono comparsi i nomi di tutti i concorrenti e piano piano sono diventati verdi coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti. Questa la lista della terza puntata di Sanremo 2025, ripetiamo, non in ordine di classifica:

Coma Cose

Brunori Sas

Irama

Olly

Francesco Gabbani

Ecco la classifica provvisoria della terza puntata di Sanremo 2025. Ricordiamo che la prossima puntata andrà in onda venerdì 14 febbraio e sarà la volta dei duetti con tantissimi ospiti molto attesi.