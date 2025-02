Questa sera è stato proclamato il vincitore delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025. A trionfare tra Alex Wyse e Andrea Settembre è proprio quest’ultimo, che si è aggiudicato anche tutti gli altri premi.

Sanremo 2025, Settembre vince le Nuove Proposte

C’era grande attesa per la terza serata del Festival di Sanremo 2025. Non solo per sentire le restanti canzoni in gara (le 14 dopo le 15 di ieri). Stasera infatti abbiamo conosciuto finalmente chi tra Alex Wyse e Andrea Settembre delle Nuove Proposte ha alzato al cielo il Leoncino d’argento. Chi ha vinto dunque?

Per prima cosa ricordiamo che Alex Wyse e Andrea Settembre superate le selezioni di Sanremo Giovani nel 2024, hanno strappato un pass per Sanremo 2025 insieme a Vale LP e Lil Jolie oltre a Maria Tomba. Il duo musicale e la cantante sono state eliminate nel corso della seconda serata. Quindi ampio spazio ai due cantanti, che hanno presentato precisamente Rockstar e Vertebre. Due brani che sono andati fortissimo e che hanno conquistato il pubblico in questi mesi.

Si sono alternati sul palco di Sanremo 2025, riproponendo i loro brani, ma solo in seguito abbiamo scoperto chi ha trionfato. Carlo Conti una volta arrivato il risultato ha creato la giusta atmosfera, per poi rivelare chi ha vinto le Nuove Proposte. A vincere questa edizione è Settembre!

Dunque il vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo Giovani è Settembre! 51% contro il 49% le percentuali! Congratulazioni a questo ragazzo pieno di talento, che ha vinto anche il Premio Iannacci e ha conquistato anche il Premio della Critica Mia Martini e il premio della Sala Stampa Lucio Dalla! Complimenti ad Andrea Settembre che si è aggiudicato questi preziosi riconoscimenti!