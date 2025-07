In queste ore è arrivata la triste notizia della morte di Claudia Adamo. La meteorologa Rai si è spenta all’età di 51 anni e sui social è spuntato il dolce ricordo di Alberto Matano.

Addio a Claudia Adamo

Lutto in casa Rai. In queste ore è infatti arrivata la triste e devastante notizia della morte di Claudia Adamo, che si è spenta all’età di 51 anni. La celebre meteorologa della rete pubblica, che in passato aveva lavorato anche per Sky Meteo 24, è venuta a mancare a seguito di una lunga malattia e ad annunciare la sua dipartita è stato il direttore generale Rai Roberto Sergio. Sui social nel mentre in molti stanno già salutando Claudia con affetto e ad arrivare è stato anche il commovente post di Alberto Matano. Il conduttore de La vita in diretta ha infatti voluto ricordare la Adamo con dolci parole e ha così affermato:

“Ciao Claudia, ragazza speciale, compagna di tante dirette e tante risate. Con Il tuo sorriso, e i tuoi occhi pieni di luce illuminavi il meteo anche quando il cielo era pieno di nubi. Un grande abbraccio ai suoi cari. Per la famiglia di La vita in diretta è un giorno assai triste”.

Non tutti sanno che Claudia Adamo era figlia d’arte. Il padre Luciano, ufficiale dell’Aeronautica, era anche lui meteorologo e in passato aveva lavorato a Rai 2. Laureata in fisica a Tor Vergata, Claudia aveva svolto il dottorato a Ferrara. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diversi enti di ricerca, dal Cnr alla Nasa. Ma non solo. La Adamo ha anche lavorato con Legambiente, e si è occupata del cambiamento climatico e dei suoi effetti. Dopo alcuni anni trascorsi a Sky, dal 2018 era la responsabile di Rai Meteo.

Non resta che salutare con affetto Claudia e stringerci al dolore della sua famiglia e dei suoi cari.