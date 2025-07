Questa settimana Canale 5 trasmetterà le ultime tre puntate di Temptation Island, che promettono scintille. Stando alle anticipazioni emerse, una fidanzata riceverà una proposta di matrimonio durante il falò di confronto. Ecco di chi si tratta e quello che accadrà.

Le anticipazioni di Temptation Island

Si avvia verso la conclusione il viaggio nei sentimenti delle coppie di Temptation Island. Questa settimana infatti Canale 5 trasmetterà in tre serate evento gli ultimi episodi di questa nuova edizione del reality show, che quest’anno ha registrato ascolti da capogiro. Martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 dunque scopriremo come terminerà il percorso dei protagonisti e cosa sarà accaduto un mese dopo la fine delle registrazioni. Non mancheranno naturalmente le emozioni e stando alle anticipazioni emerse assisteremo a un colpo di scena clamoroso, che lascerà tutti a bocca aperta.

Stando a quanto ha rivelato Dagospia infatti nel corso della prossima puntata una delle fidanzate riceverà una proposta di matrimonio dal suo compagno. Di chi stiamo parlando? Nientemeno che di Valentina! Come abbiamo visto la scorsa settimana, proprio Antonio ha cercato di fuggire dal villaggio dopo aver visto la sua donna sempre più vicina al single Francesco. A quel punto il concorrente partenopeo ha richiesto il falò di confronto anticipato, che vedremo proprio durante il nuovo appuntamento con il programma.

Secondo quanto rivela Dagospia però il faccia a faccia si concluderà in maniera del tutto inaspettata. Stando a quanto si legge, Antonio, dopo aver chiarito le incomprensioni con Valentina, farà una proposta di matrimonio alla sua fidanzata e i due lasceranno Temptation Island insieme. Ad attendere il pubblico ci sono dunque fortissime emozioni e di certo ne vedremo ancora di belle.

Ricordiamo a questo punto l’appuntamento con le ultime tre puntate del reality show, previste per martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31, naturalmente in prima serata su Canale 5.