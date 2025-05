A distanza di pochi anni dalla nascita della prima figlia, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi hanno annunciato di aspettare un secondo bambino. Ecco il sesso e la dolce foto.

Claudia Dionigi è di nuovo incinta

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi si sono conosciuti per la prima volta a Uomini e Donne nell’ormai lontano 2019. Lorenzo ha cominciato come corteggiatore di Nilufar Addati e Sara Affi Fella, ma in seguito a delle delusioni Maria De Filippi gli ha proposto di tornare come Tronista.

LEGGI ANCHE: Chiara Bacci si apre sul futuro con Trigno dopo Amici 24 e fa sognare i fan della coppia

Ed è a questo punto che ha conosciuto Claudia, con la quale ha messo in piedi una stupenda famiglia. Nel 2022 l’ex corteggiatrice ha partorito Maria Vittoria, mentre l’11 maggio 2025 ha annunciato di aspettare il secondo bambino. Questa volta si tratta di un maschietto, del quale però non si conosce ancora il nome.

La rivelazione arriva proprio nel giorno in cui si festeggiano tutte le mamme e la foto ritrae Claudia Dionigi insieme alla figlia e al marito Lorenzo, mentre in mano tiene uno scatto dell’ecografia. Questa la descrizione:

“Sta arrivando Lui… Non lo conosciamo ancora, ma lo amiamo da sempre. Arriverà a portare scompiglio, risate nuove, notti più corte…ma anche un amore che non si può spiegare. Un amore che non si divide, ma che si moltiplica e che fa esplodere di gioia la nostra famiglia”.

Claudia Dionigi è incinta del secondo figlio

Tanti i commenti che hanno lasciato i personaggi del mondo dello spettacolo sotto al post. Tutti, anche i fan, hanno fatto alla coppia gli auguri e a questi vogliamo aggiungerci anche noi di Novella 2000. Molto presto scopriremo anche il nome del figlio ma per il momento non ci resta che rimanere in attesa.