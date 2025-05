Nelle ultime ore si è diffuso un rumor in merito alla storia d’amore tra una nota influencer e un famoso imprenditore. La loro relazione nasconderebbe un grande segreto e a rivelarlo è Deianira Marzano.

L’indiscrezione su una famosa Influencer

Molto spesso capita di avere a che fare con gossip che non rivelano i nomi dei diretti interessati e oggi vogliamo parlarvi di uno di questi casi. Deianira Marzano ha svelato, sul proprio profilo Instagram, di una nota coppia che nasconderebbe un segreto.

Stiamo parlando di una nota influencer, la quale è fidanzata con un famoso imprenditore ma la relazione celerebbe qualcosa di particolare. Il fidanzamento sarebbe solo una copertura e tra loro ci sarebbe solamente un’amicizia! Il motivo starebbe nel fatto di voler dare una certa immagine di sé a pubblico e sponsor.

L’esperta di gossip però non termina qui e rivela quale sarebbe la presunta ulteriore verità dietro alla situazione tra questa celebre influencer e il suo compagno:

“La verità? Lei sarebbe segretamente fidanzata con una donna. Un amore tenuto nascosto mentre agli occhi di tutti continua la finta favola etero. Ma quanto durerà questa messinscena?”.

Rumor su nota influencer e imprenditore

Ovviamente si tratta di indiscrezioni che vanno prese con le pinze, anche perché non sappiamo a quale imprenditore o influencer tutto ciò sia rivolto. I più curiosi potrebbero fare anche delle ipotesi ma la realtà delle cose è che potremmo anche non saperlo mai quanta verità si nasconde dietro tutto ciò.

Nel caso in cui ci dovessero essere degli sviluppi, noi di Novella 2000 non tarderemo a farvi avere ogni aggiornamento del caso, come sempre.