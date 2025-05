Nel corso dell’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin, Chiara Bacci ha parlato del futuro insieme a Trigno dopo la fine di Amici 24. Ecco che cos’ha rivelato la ballerina.

Il futuro tra Chiara Bacci e Trigno

La storia tra Chiara Bacci e Trigno ha avuto inizio dentro le mura della scuola di Amici 24 ed è andata avanti fino all’uscita della ballerina la scorsa settimana. Ciò che ha reso tutto ancor più doloroso è stato il fatto che il ballottaggio è stato proprio tra i due innamorati. Non sono mancate dediche importanti da parte dell’ex allieva quella serata e le lacrime del cantante.

Chiara, ieri pomeriggio, è stata ospite di Verissimo e ha parlato della relazione con Trigno specificando anche che cosa pensa che succederà tra loro in futuro. Prima di tutto ha ribadito quanto lui la faccia stare bene e sentire “giusta” nonostante il suo carattere la porti spesso a essere negativa.

Ha aggiunto che l’allievo, che si trova ancora in casetta in direzione della finale di Amici 24, l’ha sempre guardata con occhi con i quali lei non riesce a vedersi. Poi ha parlato del futuro una volta terminato il percorso nel talent e per la gioia di tutti i fan ha esclamato che le prospettive sono buone:

“Come mi immagino la vita fuori con lui? Dobbiamo scoprirla, alla fine è un po’ paradossale. La situazione che abbiamo vissuto non è la realtà, nel senso che ci siamo vissuti solo in quel contesto. Quindi penso che non ci siano tante cose da scoprire però ho buone aspettative”.

Parole che hanno fatto sognare i fan e che sicuramente renderanno molto felice anche Trigno non appena ne verrà a conoscenza. Vi terremo ovviamente aggiornati con tutte le news del caso.