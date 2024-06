I Cesaroni tornano in TV entro il 2025! Arriva la conferma da parte di Claudio Amendola in un’intervista: le sue parole

È tutto vero! Confermato il ritorno de I Cesaroni in TV. A dare l’annuncio è stato Claudio Amendola in un’intervista: “I nuovi episodi dovrebbero andare in onda entro il 2025”. Ecco le parole dell’attore.

Claudio Amendola sul ritorno de I Cesaroni

Non è un’esercitazione, si direbbe in questi casi e stavolta si fa sul serio. Non si tratta nemmeno di una fake news o di gossip. Claudio Amendola dopo aver già aperto nel 2023 alla possibilità a una settima stagione de I Cesaroni, ora ha dato la sua conferma! La serie TV si farà.

In questi mesi si sono rincorse tantissime voci sulla fiction italiana, adesso però è stato lo stesso Claudio Amendola sul palco del Bct, Festival del Cinema e della Televisione di Benevento, a darci la certezza definitiva: “A novembre saremo sul set per girare I Cesaroni 7”. Dieci anni dopo l’ultima volta si riprenderà dunque il racconto che vede protagonista l’attore nei panni di Giulio Cesaroni.

Come spiegato dallo stesso Claudio Amendola, entro il 2025 dovrebbero andare in onda i nuovi episodi: “In questi giorni stiamo completando la scrittura della sceneggiatura”. Successivamente si dedicherà al montaggio de Il Patriarcato 2, che ha finito di girare da poco e, a seguire, ci sarà il primo set per I Cesaroni. Queste le parole di Amendola a TV Sorrisi e Canzoni.

L’attore ha ammesso di essere emozionato, curioso e felice. Allo stesso tempo per lui si tratta di un grande senso di responsabilità, dato che il pubblico si aspetta un grande ritorno dello show televisivo.

Proprio I Cesaroni per ben 6 stagioni e 146 episodi hanno visto Claudio Amendola vestire i panni di Giulio Cesaroni. Vedovo e padre di tre figli si è ritrovato a gestire la bottiglieria a La Garbatella. A condividere il set con lui, Elena Sofia Ricci nei panni di Lucia Liguori nelle vesti di Lucia Liguori. La storia la conosciamo tutti e ha appassionato milioni di telespettatori.

Negli anni la serie TV è diventata un vero e proprio cult, tanto che è stata riproposta anche su piattaforme come Netflix e Prime Video.

Chi tornerà sul set

Oltre a Claudio Amendola non sappiamo con precisione chi tornerà sul set tra i personaggi. Ci eravamo lasciati con Lucia (Elena Sofia Ricci) che si era trasferita a New York per aiutare Eva (Alessandra Mastronardi). Finita la relazione tra Ezio (Max Tortora) e Stefania (Elda Alvigini). Anche Marco (Matteo Branciamore) era partito.

Antonello Fassari per ora, oltre a Claudio Amendola, era stato l’unico a confermare in un’intervista a Repubblica il suo ritorno nella serie nel ruolo di Cesare. A Il Corriere della Sera, invece, Alessandra Mastronardi aveva spiegato l’intenzione di volersi dedicare ad altri progetti.

In attesa di capire cosa ci riserveranno I Cesaroni, Claudio Amendola ha confermato che non mancheranno risate e sentimento e noi non vediamo l’ora!