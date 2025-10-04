Il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi ha rivelato che dietro le quinte di Ballando con le Stelle si respira “aria d’inferno”, con fonti interne che indicano tensione vera.

Clima teso a Ballando con le Stelle

Ogni nuova edizione di Ballando con le Stelle porta con sé glamour, performance, e anche… qualche tensione. Secondo quanto ha scritto Roberto Alessi nella sua rubrica su Mow Mag, dietro le quinte la situazione sarebbe ben più acuta di quanto appaia in tv.

Il direttore di Novella 2000 ha raccontato di aver fatto una battuta a Milly Carlucci e al suo autore di riferimento, Giancarlo De Andreis, sull’“aria che si respira nel backstage”. E di fronte alla sua ironia, avrebbe percepito un certo imbarazzo nei loro volti. Da lì ha capito che il tema non era leggero:

“Aria d’inferno a Ballando. Partito il carrozzone di Ballando con le stelle, ho fatto una battuta a Milly Carlucci e al suo autore di riferimento, Giancarlo De Andreis, che credevo fosse presa a ridere; invece, dai loro volti ho potuto capire che c’era un certo imbarazzo.”

Anche se la produzione ha smentito queste voci, Roberto Alessi ha riferito di fonti interne che vedono una tensione palpabile. Alcune concorrenti, avrebbe sentito dire, starebbero già agitandosi per le prove, i camerini e le richieste extra. Alessi ha aggiunto con una battuta: “Ho consigliato loro di comprarsi un elmetto e un giubbetto antiproiettile.”

Nel frattempo da giorni si parla anche di Marcella Bella, la quale però avrebbe smentito le notizie che riguardano personalmente: “Sono stufa, queste sono tutte falsità, non ho mai chiesto una cosa simile. Sono cattiverie, non ho mai chiesto nulla alla produzione del programma”.

Il direttore di Novella 2000, però, intanto sostiene “c’è un clima tesissimo nel backstage di Ballando con le Stelle”. Anche se dal cast e dalla produzione ribadiscono che “c’è un’aria serena”. Nonostante le smentite, il fatto che ci siano voci così forti e ribattute lascia intendere che la tensione possa crescere con il passare delle settimane: la competizione è alta, ogni ballerino vuole emergere, ogni gara vuole vincere.