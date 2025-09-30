Rai 1 ha attuato delle modifiche al sabato sera: dal 4 ottobre Affari Tuoi farà ritorno prima di Ballando con le Stelle, che inizierà invece alle 21:30. La decisione premierà dopo i risultati inferiori dal dance show contro Tú sí que vales la scorsa settimana?

Ballando con le Stelle cambia orario

Cambia la strategia del sabato sera di Rai 1. E no, non è un semplice ritocco all’interno del palinsesto. Secondo quanto riportato da Davide Maggio, da sabato 4 ottobre “Affari Tuoi” tornerà in onda anche il sabato, andando così a precedere “Ballando con le Stelle”, che inizierà più tardi, attorno alle 21:30, come il resto della prima serata.

La decisione sembra arrivare in risposta a un esordio piuttosto difficile per lo show condotto da Milly Carlucci, che nella prima puntata stagionale ha dovuto affrontare una doppia concorrenza fortissima su Canale 5: da una parte La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti in access prime time, dall’altra Tú Sí Que Vales in prima serata.

I numeri nella prima ora hanno evidenziato che Ballando con le Stelle ha registrato un 19.3% di share con circa 3,2 milioni di telespettatori, mentre il gioco di Gerry Scotti ha superato il 26.7% con quasi 4,5 milioni. Anche durante la sovrapposizione con il programma di Maria De Filippi, Rai 1 si è fermata al 22.8% contro il 28.6% di Canale 5.

Di fronte a questo scenario, quindi, la Rai avrebbe scelto di reintrodurre Stefano De Martino al sabato, consapevole che Affari Tuoi, pur perdendo nei confronti diretti con La Ruota della Fortuna durante la settimana, fino a oggi abbia tenuto meglio botta.

Resta però un interrogativo: Ballando con le Stelle così rischia ora di iniziare troppo tardi. A che ora si chiuderà il programma, già noto per le sue lunghe dirette il sabato sera? Non ci resta che attendere per scoprirlo!