Ad Amici 25 Michelle abbraccia Opi in studio e il pubblico si chiede: è nata una nuova coppia?

Durante la registrazione della seconda puntata di Amici 25, Michelle e Opi si sono mostrati molto vicini, scatenando i primi gossip sul loro conto. È nata la prima coppia di questa edizione del talent show?

Amici 25, c’è del tenero tra Michelle e Opi?

Ieri si è tenuta la registrazione della seconda puntata di Amici 25 (QUI LE ANTICIPAZIONI), che vedremo domenica 5 ottobre su Canale 5. Come ripreso dalle prime indiscrezioni è successo qualcosa che ha subito fatto alzare le antenne ai fan più attenti del talent di Maria De Filippi. Al centro dell’attenzione ci sono Michelle e Opi, due dei nuovi allievi della scuola, che sembrerebbero aver già instaurato un legame speciale.

Durante uno dei daytime abbiamo visto lei consolare il cantante, che stava affrontando un attimo di sconforto. Dall’altra anche lui è stato di supporto alla giovane allieva di Amici 25. Un momento che, dunque, sembra averli avvicinati parecchio.

Stando alle anticipazioni riportate da SuperGuida TV e Amici News, i due cantanti si sarebbero avvicinati in modo molto tenero proprio nel corso della puntata: “Michelle salta addosso a Opi durante la puntata, poi alla fine escono dallo studio abbracciati”.

Un gesto spontaneo che non è passato inosservato, alimentando i primi gossip su una possibile nuova coppia all’interno della scuola. Un episodio che ricorda quanto accaduto lo scorso anno con Antonia e Senza Cri, la cui storia nata ad Amici (ma preservata per lasciare spazio alla musica) continua ancora oggi lontano dalle telecamere.

Michelle e Opi si sono esibiti rispettivamente sulle note di Material Girl di Madonna e Fragole Buone Buone di Luca Carboni. A quanto pare, al termine delle loro performance, l’entusiasmo (e forse anche un po’ di complicità) ha preso il sopravvento.

Entrambi sono tra gli allievi più grandi del gruppo: Michelle ha 22 anni, mentre Opi ne ha 24. Come dicevamo in questi giorni su Witty TV, è apparso anche un video che li ritrae insieme mentre parlano dei social. Michelle, infatti, è già nota per aver partecipato anni fa a Il Collegio e da lì ha intrapreso un percorso da content creator.

Amicizia speciale o qualcosa di più tra i due allievi di Amici 25? Il tempo (e le prossime puntate) ce lo diranno.