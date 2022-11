Clizia Incorvaia in difesa della sorella Micol, la frecciatina social a chi l’ha offesa al GF

NEWS

Debora Parigi | 12 Novembre 2022

GF Vip 7

In difesa di Micol arriva la sorella Clizia Incorvaia

Nei giorni scorsi Micol Incorvaia è stata molto attaccata da alcuni inquilini della Casa del GF Vip 7. Sappiamo tutti che non va d’accordo con Antonella Fiordelisi per via di Edoardo Donnamaria. Micol ed Edoardo, infatti, hanno avuto una breve relazione in passato. E pare che lui abbia un po’ minimizzato questa storia con Antonella. E infatti Micol si è arrabbiata tantissimo per questo. A seguito di questi attacchi, è intervenuta la sorella Clizia Incorvaia in sua difesa.

Oggi, attraverso un paio di storie sul suo profilo Instagram, Clizia ha messo la citazione di un libro che pare una vera e propria frecciatina a chi ha offesso la sorella. Il libro in questione è “Il giorno della civetta” di Leonardo Sciascia, una lettura che l’ex gieffina consiglia a tutti, considerandola un grande libro. Ma in particolare, la citazione riportata riguarda le categorie in cui è divisa l’umanità. Ecco cosa ha scritto:

“Io ho una certa pratica del mondo; e quella che diciamo l’umanità, e ci riempiamo la bocca a dire umanità, bella parola piena di vento, la divido in cinque categorie: gli uomini, i mezz’uomini, gli ominicchi, i (con rispetto parlando) pigliainculo e i quaquaraquà. Sono pochissimi gli uomini, i mezzi uomini meno, già molti di più gli ominicchi. Sono come bambini, che si credono grandi. Quanto ai ruffiani, stanno diventando un vero e esercito. E infine, i quaquaraquà: il branco di oche”.

Questa citazione, sul web, è stata presa come detto come una vera e propria frecciatina da parte di Clizia Incorvaia verso coloro che hanno mancato di rispetto alla sorella Micol. Nel dettaglio gli utenti pensano ad Antonella e in particolar modo a Edoardo, che sarebbe molto amico della famiglia di Clizia. E adesso viene da chiedersi se magari ci sarà presto un suo intervento proprio al GF Vip, magari con una visita nella Casa.