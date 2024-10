Da Vanity Fair giunge la notizia che ha spiazzato tutti: “Colapesce Dimartino si separano”. Ad annunciare la decisione è Lorenzo Urciullo, componente dello straordinario duo musicale. La scelta è stata presa di comune accordo da parte dei due artisti. Andiamo a leggere i dettagli.

Perché Colapesce Dimartino si separano

Se in queste ore sui social state leggendo “Colapesce Dimartino si separano”, sappiate che stavolta non si tratta di una delle solite fake news che circolano sul web! È tutto vero.

Lo annuncia Lorenzo Urciullo, componente del duo, in un’intervista a Vanity Fair. L’artista ha fatto sapere della “separazione” artistica dal collega Antonio Dimartino. Una scelta presa di comune accordo, come fatto sapere dal cantautore che nel mentre ha già intrapreso la carriera da solista componendo la colonna sonora del film “Iddu – L’ultimo padrino”. La pellicola è stata presentata a Venezia e vede tra i suoi protagonisti Toni Servillo e racconta la vicenda di mafia di Matteo Messina Denaro.

LEGGI ANCHE: Cosa è successo a Sonia Bruganelli? Lei pubblica la foto di un referto medico

Perché Colapesce DiMartino si separano? Dopo quattro anni di lavoro insieme, è arrivato il momento di lavorare in solitaria per un po’:

“Ora ci serve una pausa, fosse anche per capire come mettere mano alle canzoni che verranno. Avremmo potuto fare all’infinito Musica leggerissima, ma non è un atteggiamento che ci interessa. E poi volevamo tornare a vivere: dal 2021 a oggi non ci eravamo mai fermati”, ha fatto sapere Lorenzo Urciullo, in arte Colapesce, a Vanity Fair.

LEGGI ANCHE: Federico Fashion Style torna in caserma, poi si scatena alla sua festa di compleanno

Nel corso della chiacchierata Urciullo ha confidato che Colapesce Dimartino si sentivano ormai come dei “pesci fuor d’acqua”. In seguito ha poi aggiunto:

“Ma non ci dispiace. Non avrei mai pensato, per dire, di comporre una colonna sonora per un film di questo livello. È successo, credo, anche perché i registi sono come me: persone che continuano a fare il loro lavoro per il piacere di farlo”.

Quindi almeno per ora Colapesce Dimartino si separano, dedicandosi così ad altri progetti lavorativi. Chissà però che in futuro non possano regalarci ancora altre splendide canzoni insieme! Nel mentre facciamo sia a Lorenzo che Antonio un caloroso in bocca al lupo.