I concorrenti del GF combinano un mezzo disastro! Presi dal ballo hanno dimenticato il forno acceso e il cibo che stava cuocendo all’interno si è totalmente carbonizzato. Nonostante i tentativi di salvataggio, ormai il danno è stato fatto.

GF, i gieffini bruciano tutto il cibo

Messi da parte i momenti di tensione (dopo la puntata si sono verificate una serie di liti e discussioni accese), la serata nella Casa de GF è proseguita all’insegna del ballo e del canto. I concorrenti capitanati da Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo si sono radunati in cucina e hanno dato il via alle danze.

Presi dal momento hanno realizzato un mini flashmob in cui hanno partecipato attivamente e in allegria. Ma hanno anche combinato un mezzo disastro! Talmente presi dalla foga del momento, che si sono dimenticati del cibo presente nel forno. Dalle immagini in questione li vediamo piuttosto concentrati, grazie alla musica concessa dalla regia del GF.

Improvvisamente però i protagonisti del GF si sono tutti fermati sul posto, quando Luca Calvani è corso vicino al forno e dall’apparecchio domestico ha cominciato a fuori uscire del fumo che si è sparso per tutta la stanza. “Si è bruciato… si è bruciato tutto”, si è sentito dire da Enzo Paolo Turchi, mentre tutti gli altri sono corsi a vedere cosa stesse succedendo. Ebbene il guaio ormai è stato fatto!

Qualcun altro ha fatto giustamente notare che si sono distratti nel ballo e non hanno badato così alla cucina. Di conseguenza era inevitabile! Il risultato? Quanto avevano preparato si è totalmente carbonizzato, nonostante Luca Calvani abbia tentato in qualche modo di recuperare qualcosa, ma con scarsi risultati.

Per fortuna si trovavano tutti o per la maggior parte in cucina e dunque hanno avuto modo di intervenire immediatamente, perché sarebbe potuto essere molto pericoloso se si fossero trovati in qualche altro angolo della Casa del GF! La prossima volta faranno più attenzione, altrimenti niente cibo!