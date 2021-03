Scopriamo qualcosa in più su Colapesce: vero nome, età, altezza, carriera, vita privata, dove seguirlo sui social e il testo della canzone in gara a Sanremo 2021.

Chi è Colapesce

Nome e Cognome: Lorenzo Urciullo (in arte Colapesce)

Data di nascita: 6 settembre 1983

Luogo di Nascita: Solarino, provincia di Siracusa

Età: 37 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Vergine

Professione: cantante

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: Non ha figli

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @colapesce

Colapesce vero nome, età e altezza

Il vero nome di Colapesce è Lorenzo Urciullo. Nato a Solarino il 6 agosto 1983, Colapesce ha 37 anni di età, mentre non sono disponibili le informazioni sull’altezza e il peso.

Colapesce è un cantautore siciliano ed è molto legato alla sua terra d’origine. Il suo nome d’arte deriva dalla leggenda di Colapesce, un pescatore siciliano che decise di rimanere sott’acqua per sorreggere le colonne della Sicilia.

L’artista ama molto la fotografia e, oltre alla musica, tra le sue passioni c’è proprio quella di immortalare dei momenti di vita quotidiana.

Della sua vita privata però non si sa molto, essendo un tipo abbastanza riservato a cui piace tenere la sfera privata lontana dal proprio lavoro come musicista.

La carriera di Colapesce

Colapesce ha iniziato la propria carriera facendo parte del gruppo Albanopower. Solo nel 2010 decide di dedicarsi alla carriera solista, pubblicando l’EP Colapesce. Nonostante il suo primo lavoro venga promosso dalla critica, tuttavia non ottiene un grande riscontro commerciale e non basta per farlo conoscere a livello nazionale.

Nel 2012 debutta con il primo vero e proprio album, dal nome Un Meraviglioso Declino. A questo progetto partecipano nomi noti della scena musicale, come Alessandro Raina e Roy Paci. A renderlo noto al grande pubblico è il suo singolo Satellite, in collaborazione con Meg (Maria di Donna), storica cantante del gruppo 99 Posse. Grazie a questo album, Colapesce nel 2012 vince la targa Luigi Tenco come migliore opera prima. Nel 2013 si imbarca nel tour “Bipolare Tour” insieme a Meg, coprendo 8 date in territorio italiano.

Tra i singoli più apprezzati della discografia di Colapesce, oltre a Satellite, ci sono anche: Talassa, Aiuta un Danese e Anche Oggi si dorme. È proprio grazie alla canzone “Aiuta un Danese“ che il cantautore riesce a riscontrare un discreto successo a livello internazionale, prendendo anche parte alla campagna del governo danese rivolta alla sensibilizzazione per la cura del cancro alla pelle.

Nel 2019 Colpaesce prendere parte a “Faber Nostrum“, un disco in onore di Fabrizio De André in cui produce la cover de La canzone dell’amore perduto. Sempre nel 2019 scrive il testo, insieme a Dimartino, per la canzone Lo stretto necessario interpretata da Levante e Carmen Consoli.

Il 2020 è l’anno del rilancio, in cui Colapesce, insieme al collega Dimartino, riceve il premio PMI 2020 come Migliore artista indipendente dell’anno. Inoltre, sempre nel medesimo anno, viene ufficializzata la partecipazione a Sanremo 2021.

Scopriamo di più sulla sua vita privata.

La vita privata: Colapesce ha una fidanzata?

Come anticipato, Colapesce è un tipo molto riservato e non si hanno informazioni riguardo il suo stato sentimentale.

Dal proprio profilo social non sembra emergere che abbia una fidanzata, quindi pare che sia single. Tuttavia l’informazione al momento non è disponibile.

Vediamo dove seguire Colapesce su Instagram.

Dove seguire Colapesce: Instagram e social

Potete seguire Colapesce anche su Instagram al suo profilo ufficiale @colapesce che conta più di 35mila followers.

L’artista utilizza i propri canali principalmente per condividere momenti inerenti il suo lavoro, ma non mancano anche alcuni attimi di vita privata. Emerge sicuramene la sua passione per le foto e gli scatti artistici. Nella sua biografia, infatti, ha scritto: “Musicista e autore. Fotoamatore.“

Ovviamente non è mancato un post di riferimento alla sua esperienza a Sanremo, in cui ha scritto:

“Di Urciullo/Dimartino, “Musica leggerissima”. Canteranno Colapesce Dimartino”

Sicuramente Colapesce continuerà a tenere aggiornati i suoi followers riguardo la nuova avventura sanremese.

Colapesce a Sanremo 2021

Il Festival di Sanremo 2021 inizia il 2 marzo. Alla conduzione è chiamato per la seconda volta Amadeus. Tra i 26 Big in gara quest’anno troviamo Colapesce, in coppia con Dimartino, entrambi alla prima esperienza sanremese. Sul palco dell’Ariston, il duo presenterà la canzone Musica Leggerissima. La coppia composta da Colapesce e Dimartino ha commentato la propria canzone, descrivendo il pezzo che presenteranno e le emozioni:

“Abbiamo deciso di partecipare per motivi diversi. Io ho il mutuo da pagare e quindi mi sembrava giusto partecipare. La canzone si chiama ‘Musica Leggerissima’ e parla della musica, che non è né leggera né pesante. È leggerissima. In questo Festival porteremo tutta la nostra grinta e sicuramente saremo vestiti elegantissimi. Speriamo di farvi emozionare perché il titolo della canzone sembra allegro ma non lo è”

Ma vediamo un pezzo del testo della sua canzone.

Canzone e testo

Ecco un piccolo estratto del testo di Musica Leggerissima, la canzone che Colapesce presenterà a Sanremo 2021 insieme a Dimartino:

“Metti un po’ di musica leggera

Nel silenzio assordante

Per non cadere dentro al buco nero

Che sta ad un passo da noi, da noi

Più o meno

Se bastasse un concerto per far nascere un fiore

Tra i palazzi distrutti dalle bombe nemiche”

Ecco la lista completa dei Big che prenderanno parte a Sanremo 2021, oltre a Colapesce.

I Big di Sanremo 2021

Ecco chi sono tutti i Big in gara, con le loro rispettive canzoni, a Sanremo 2021 oltre a Colapesce:

Novella 2000 © riproduzione riservata.