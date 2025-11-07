Domenico D’Alterio del Grande Fratello è stato lasciato dalla sua compagna Valentina con una storia Instagram dopo un gesto in piscina con Benedetta. Tutti i dettagli sull’accaduto.

Grande Fratello, Valentina lascia Domenico

Un nuovo colpo di scena scuote la casa del Grande Fratello: Domenico D’Alterio è stato lasciato pubblicamente dalla compagna Valentina Piscopo, e il tutto è avvenuto attraverso una storia su Instagram.

Negli ultimi giorni, Valentina era tornata a far parlare di sé dopo tre confronti con il fidanzato e un turbolento ingresso nella Casa del Grande Fratello, culminato in una lite notturna che aveva tenuto incollati gli spettatori. Prima di lasciare il programma lei aveva chiesto a Domenico di mantenere le distanze da Benedetta Stocchi, invitandolo a evitare comportamenti ambigui:

“Io non voglio mica passare da cornuta. Vedo tutto e certe cose non vanno bene. Non sto parlando di scherzi, ma di cose che vanno oltre. Parlo delle mani che si prendono, lui che la prende in braccio, tutte queste cose qui. Io sono fuori, la gente parla e devo sempre rimediare la situazione.”

Per un po’, Domenico ha rispettato la promessa. Ma ieri sera, durante un gioco in piscina nella casa del Grande Fratello, il gieffino ha sollevato sulle spalle Benedetta. L’episodio, ripreso dalle telecamere, ha scatenato i commenti sui social e, poco dopo, la reazione furiosa di Valentina.

Lei, visibilmente delusa, ha pubblicato una storia su Instagram con parole che non lasciano spazio ai dubbi:

“Ho tantissime domande ma giuro non riesco a rispondere tutte! Volevo chiedervi solo di non mandarmi foto o video, io vedo e osservo tutto! Il rispetto porta rispetto! Io personalmente adesso metto fine a tutta la mia storia! Perché poi devo passare anche per quella che non sono, a me non sta bene. Buona notte!”

La storia Instagram di Valentina, compagna di Domenico del Grande Fratello

Una dichiarazione netta che ha di fatto messo fine alla relazione con Domenico. Ora i fan si chiedono come reagirà il gieffino quando scoprirà di essere stato lasciato con una semplice storia Instagram…

