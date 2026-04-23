Cortisolo alto, come abbassarlo per dimagrire davvero

Cortisolo alto? Diete e strategie per abbassarlo e dimagrire

Definito come l’ormone dello stress, il cortisolo è in realtà uno degli ormoni più importanti per il nostro benessere fisico e psicologico. Ma, come fare ad abbassarlo al fine di dimagrire e tornare in piena forma? Ecco alcune strategie.

Che cos’è il cortisolo e perché si alza

Prima di andare a vedere insieme qualche consiglio utile per abbassare il cortisolo, cerchiamo di capire innanzitutto che cos’è e perché, appunto, si alza. Il cortisolo è un ormone steroideo, noto come ormone dello stress, prodotto dalle ghiandole surrenali, che si trovano sopra i reni. E’ un ormone fondamentale per il nostro benessere psico-fisico, pensate che regola il metabolismo, la glicemia, la pressione arteriosa e anche il sistema immunitario. Spesso ci si trova ad avere livelli elevati di cortisolo, soprattutto a causa del forte stress che può appunto portare a un’eccessiva produzione di cortisolo. Se i livelli di cortisolo rimangono alti per un lungo periodo ciò può portare a diverse problematiche, sia fisiche che psicologiche, tra cui l’aumento del peso, l’indebolimento del sistema immunitario e il disturbo del sonno.

Cosa provoca l’aumento del cortisolo e quali sono i sintomi

Vediamo ora nel dettaglio cosa può provocare l’aumento del cortisolo:

Stress cronico: lo stress è la causa principale dell’aumento de cortisolo, infatti le situazioni di stress continuo, sia sul lavoro che in ambito privato, possono far aumentare la produzione di cortisolo;

lo stress è la causa principale dell’aumento de cortisolo, infatti le situazioni di stress continuo, sia sul lavoro che in ambito privato, possono far aumentare la produzione di cortisolo; Alimentazione : un altro fattore che può portare all’aumento di cortisolo è un’alimentazione sbilanciata, ovvero seguire una dieta povera di nutrienti essenziali e ricca di zuccheri semplici o grassi saturi;

: un altro fattore che può portare all’aumento di cortisolo è un’alimentazione sbilanciata, ovvero seguire una dieta povera di nutrienti essenziali e ricca di zuccheri semplici o grassi saturi; Caffeina: siccome la caffeina stimola la produzione di cortisolo, se se ne assume troppa il rischio è quello di un innalzamento del livello di cortisolo;

siccome la caffeina stimola la produzione di cortisolo, se se ne assume troppa il rischio è quello di un innalzamento del livello di cortisolo; Mancanza di sonno: infine anche il dormire poco e male può portare a un aumento di produzione di cortisolo. Durante il sonno infatti il corpo tende a ridurre la produzione di cortisolo ma se di dorme poco questo processo non avviene.

Bene, dopo aver visto quali sono i fattori che portano all’aumento del cortisolo, andiamo a vedere quali possono essere i sintomi da eccesso di questo ormone:

Acidità di stomaco o bruciore;

Problemi intestinali come il colon irritabile;

Difficoltà ad addormentarsi o insonnia;

Fame nervosa;

Alterazione dei livelli di grassi nel sangue.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @longevitymd_

Cortisolo alto, come abbassarlo per dimagrire davvero

Il cortisolo, come abbiamo visto, gioca un ruolo fondamentale nel nostro metabolismo e nella gestione del peso corporeo. Quando il cortisolo è alto l’aumento di peso può infatti essere una delle conseguenze. Ma, come fare dunque per abbassare il cortisolo e quindi dimagrire? Vediamolo ora insieme.

Ridurre lo stress : il primo passo è quello di ridurre il nostro livello di stress, sia sul lavoro sia nella vita privata. Pratiche quali yoga e meditazione sono consigliatissime per chi è particolarmente stressato, aiutano tantissimo infatti a ridurre lo stress cronico. Anche coltivare le proprie passioni aiuta a combattere le emozioni negative e quindi anche lo stress;

: il primo passo è quello di ridurre il nostro livello di stress, sia sul lavoro sia nella vita privata. Pratiche quali yoga e meditazione sono consigliatissime per chi è particolarmente stressato, aiutano tantissimo infatti a ridurre lo stress cronico. Anche coltivare le proprie passioni aiuta a combattere le emozioni negative e quindi anche lo stress; Sonno di qualità: come abbiamo visto quando si dorme il nostro organismo riduce la produzione di cortisolo, quindi arrivare ad avere un sonno regolare (almeno 7 ore) è essenziale;

come abbiamo visto quando si dorme il nostro organismo riduce la produzione di cortisolo, quindi arrivare ad avere un sonno regolare (almeno 7 ore) è essenziale; Alimentazione anti-cortisolo: per abbassare il cortisolo bisogna fare scelte consapevoli anche in fatto di alimentazione. Evitare zuccheri semplici, alcol e troppa caffeina. Sì invece a cibi ricchi di magnesio, quali spinaci, avocado, semi di zucca, e di Vitamina C, quali kiwi, agrumi e peperoni. Consumare cibi ricchi di fibre, come i fiocchi d’avena e con proteine magre, come uova, pesce grasso e pollo. Anche il cioccolato fondente (70-80%) è un ottimo alleato contro il cortisolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto | High Performance 35+ (@alberto.consoli)