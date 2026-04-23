Cortisolo alto, come abbassarlo per dimagrire davvero
Cortisolo alto? Diete e strategie per abbassarlo e dimagrire
Definito come l’ormone dello stress, il cortisolo è in realtà uno degli ormoni più importanti per il nostro benessere fisico e psicologico. Ma, come fare ad abbassarlo al fine di dimagrire e tornare in piena forma? Ecco alcune strategie.
Che cos’è il cortisolo e perché si alza
Prima di andare a vedere insieme qualche consiglio utile per abbassare il cortisolo, cerchiamo di capire innanzitutto che cos’è e perché, appunto, si alza. Il cortisolo è un ormone steroideo, noto come ormone dello stress, prodotto dalle ghiandole surrenali, che si trovano sopra i reni. E’ un ormone fondamentale per il nostro benessere psico-fisico, pensate che regola il metabolismo, la glicemia, la pressione arteriosa e anche il sistema immunitario. Spesso ci si trova ad avere livelli elevati di cortisolo, soprattutto a causa del forte stress che può appunto portare a un’eccessiva produzione di cortisolo. Se i livelli di cortisolo rimangono alti per un lungo periodo ciò può portare a diverse problematiche, sia fisiche che psicologiche, tra cui l’aumento del peso, l’indebolimento del sistema immunitario e il disturbo del sonno.
Cosa provoca l’aumento del cortisolo e quali sono i sintomi
Vediamo ora nel dettaglio cosa può provocare l’aumento del cortisolo:
- Stress cronico: lo stress è la causa principale dell’aumento de cortisolo, infatti le situazioni di stress continuo, sia sul lavoro che in ambito privato, possono far aumentare la produzione di cortisolo;
- Alimentazione: un altro fattore che può portare all’aumento di cortisolo è un’alimentazione sbilanciata, ovvero seguire una dieta povera di nutrienti essenziali e ricca di zuccheri semplici o grassi saturi;
- Caffeina: siccome la caffeina stimola la produzione di cortisolo, se se ne assume troppa il rischio è quello di un innalzamento del livello di cortisolo;
- Mancanza di sonno: infine anche il dormire poco e male può portare a un aumento di produzione di cortisolo. Durante il sonno infatti il corpo tende a ridurre la produzione di cortisolo ma se di dorme poco questo processo non avviene.
Bene, dopo aver visto quali sono i fattori che portano all’aumento del cortisolo, andiamo a vedere quali possono essere i sintomi da eccesso di questo ormone:
- Acidità di stomaco o bruciore;
- Problemi intestinali come il colon irritabile;
- Difficoltà ad addormentarsi o insonnia;
- Fame nervosa;
- Alterazione dei livelli di grassi nel sangue.
Visualizza questo post su Instagram
Cortisolo alto, come abbassarlo per dimagrire davvero
Il cortisolo, come abbiamo visto, gioca un ruolo fondamentale nel nostro metabolismo e nella gestione del peso corporeo. Quando il cortisolo è alto l’aumento di peso può infatti essere una delle conseguenze. Ma, come fare dunque per abbassare il cortisolo e quindi dimagrire? Vediamolo ora insieme.
- Ridurre lo stress: il primo passo è quello di ridurre il nostro livello di stress, sia sul lavoro sia nella vita privata. Pratiche quali yoga e meditazione sono consigliatissime per chi è particolarmente stressato, aiutano tantissimo infatti a ridurre lo stress cronico. Anche coltivare le proprie passioni aiuta a combattere le emozioni negative e quindi anche lo stress;
- Sonno di qualità: come abbiamo visto quando si dorme il nostro organismo riduce la produzione di cortisolo, quindi arrivare ad avere un sonno regolare (almeno 7 ore) è essenziale;
- Alimentazione anti-cortisolo: per abbassare il cortisolo bisogna fare scelte consapevoli anche in fatto di alimentazione. Evitare zuccheri semplici, alcol e troppa caffeina. Sì invece a cibi ricchi di magnesio, quali spinaci, avocado, semi di zucca, e di Vitamina C, quali kiwi, agrumi e peperoni. Consumare cibi ricchi di fibre, come i fiocchi d’avena e con proteine magre, come uova, pesce grasso e pollo. Anche il cioccolato fondente (70-80%) è un ottimo alleato contro il cortisolo.
Visualizza questo post su Instagram
- Attività fisica: un allenamento intenso e prolungato potrebbe aumentare i livelli di cortisolo, optare dunque per attività quali la camminata veloce o il nuoto.