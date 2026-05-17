I pantaloni bianchi sono tornati di moda, o meglio, non sono mai passati di moda. Un must have che durante l’estate assume un valore ancora più significativo, donando un look luminoso ed esaltando l’abbronzatura.

Pantaloni bianchi in estate: look versatili per ogni occasione

L’estate è alle porte ed è tempo di tirare fuori i pantaloni bianchi dall’armadio. Si tratta di un vero e proprio evergreen, un must have presente in quasi tutti i guardaroba, che riesce a donare un tocco più luminoso ai propri look estivi. I pantaloni bianchi non passano mai di moda, non conoscono età e rappresentano un capo versatile in grado di adattarsi perfettamente a ogni outfit. Il modo per renderli casual o chic dipende tutto da noi e dalla scelta degli abbinamenti e degli accessori.

Esistono moltissimi tipi di pantaloni bianchi, a seconda del tessuto e del modello. Dai modelli più larghi a quelli più sartoriali, passando per quelli in denim, sempre molto amati. Le opzioni non mancano e sono in grado di adattarsi bene a tutti i tipi di look. Possono essere abbinati a t-shirt, canotte, top, camicie, blazer e maglioncini leggeri. Stanno bene con il nero, con i colori neutri e con quelli più vivaci. Grazie ai pantaloni bianchi si può dare libero sfogo alla propria personalità, adattandosi anche alle varie occasioni in cui si vogliono indossare.

Come abbinare i pantaloni bianchi in estate

Chi ama la comodità, ma non vuole rinunciare allo stile, può scegliere i pantaloni bianchi in cotone e abbinarli a una semplice t-shirt, a tinta unita o con una stampa. Al look si può aggiungere un paio di sneakers bianche sportive, ideali per una bella passeggiata o un pomeriggio dedicato allo shopping.

Per un look sempre casual, ma meno sportivo, si può scegliere di abbinare i pantaloni bianchi a una camicia o un maglione leggero, con colori neutri come grigio chiaro, beige o crema, e un paio di sneakers minimal.

 

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I pantaloni bianchi stanno bene con blazer leggeri e mocassini, per una serata estiva in cui bisogna coprirsi un po’ di più. Sono estremamente versatili e in grado di adattarsi perfettamente a ogni occasione. In estate possono essere abbinati a canotte e top, indossandoli con sandali bassi o con la zeppa. Durante la bella stagione è consigliabile scegliere tessuti leggeri, come il lino o il cotone.

Questo capo permette di esaltare l’abbronzatura e creare un look luminoso, in perfetto mood estivo. Può essere arricchito da qualche accessorio che riesca ad aggiungere luminosità senza appesantire troppo, come orecchini piccoli, bracciali di perline e piccole borse adattabili al look. Gli occhiali da sole riescono a dare un tocco ancora più alla moda.