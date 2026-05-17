In occasione della Giornata internazionale contro l’omobitransfobia del 17 maggio, è doveroso fare un bilancio articolato sulle violenze e gli atti discriminatori nel nostro Paese. Lo possiamo tracciare anche grazie a Gay Help Line, realtà che supporta e monitora le persone in difficoltà nel nostro Paese. Ogni anno, arrivano 20mila richieste, soprattutto di giovani adolescenti che faticano a fare coming out in famiglia. Nell’articolo di Umberto Mortelliti Novella 2000 in edicola, non solo dati, ma anche interviste: il pensiero di Fabrizio Marrazzo, attivista e fondatore di Gay Help Line, e le proposte di Alice Redaelli, presidente del CIG Arcigay Milano, in un momento di condivisione e di confronto importante come la Giornata internazionale contro l’omobitransfobia. Ma anche racconti dai risvolti drammatici, come quelli di Ariel e Marco, raccontati nell’articolo integrale. Racconti forti che fanno riflettere sul peso esercitato dai genitori sui propri figli in merito al tema dell’affermazione di genere e all’espressione libera della sessualità. Per avere la tua copia digitale di Novella 2000 a metà prezzo clicca QUI

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