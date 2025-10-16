Quale sarà il finale di Tradimento e quando si conclude la serie turca

Stiamo arrivando al gran finale che ci svelerà come finisce Tradimento, l’amata serie turca in onda su Canale 5. Quando finisce e cosa dobbiamo aspettarci dal finale di stagione? Ecco tutti i dettagli.

Tradimento come finisce? Tutti i dettagli

Se c’è una cosa che ci hanno insegnato le dizi turche è non dare niente per scontato all’interno della trama. Ebbene, non è da meno Tradimento, serie televisiva di successo che stiamo vedendo in onda su Canale 5. Con Vahide Perçin, nei panni di Güzide Özgüder e di Feyza Sevil Güngör, che presta il suo volto a Oylum, il racconto ha avuto un riscontro incredibile da parte del pubblico.

Ora i telespettatori si chiedono giustamente: come finisce Tradimento e cosa dobbiamo aspettarci dagli episodi mancanti? Tenetevi forti perché non mancheranno risvolti inaspettati e colpi di scena. Se siete curiosi, questo è il posto giusto.

Il gran finale si apre con un evento clamoroso: Tarik Murat Yenersoy viene smascherato per un crimine commesso tempo prima. Grazie a un’informazione ricevuta da Yeşim Denizeren, Güzide scopre che l’ex marito ha ucciso un suo socio in affari. Con l’aiuto del team di informatici guidato da Tolga Kaşifoğlu, riesce a ottenere un video che dimostra la sua colpevolezza. Non appena ha le prove in mano, Güzide avvisa la polizia, che arresta subito l’uomo.

Con Tarik finalmente fuori gioco, Güzide può tornare a concentrarsi sul suo amore per Ali Sezai Okuyan. Ma la serenità dura poco: Tolga scopre di essere il padre di Can, il figlio avuto da Oylum, e preso dalla rabbia per non essere mai stato messo al corrente, decide di rapire il bambino insieme alla moglie Selin Atamanoğlu per portarlo via.

Il tentativo, però, finisce in tragedia. Durante un violento confronto con Oltan, è İpek Okuyan a sparare per sbaglio a Tolga. Il giovane muore tra le braccia del padre, sotto lo sguardo incredulo di tutti. İpek viene arrestata, e al funerale di Tolga avviene qualcosa di inaspettato: Selin e Oylum, un tempo rivali in amore, si abbracciano commosse, unite dal dolore per la perdita.

Il finale della serie televisiva

Ma quindi come finisce Tradimento dopo questa notizia choc?

Intanto, sopraffatta dai sensi di colpa per la morte dell’amica Burcu, Yeşim decide di costituirsi alla polizia e affida a Güzide la sua bambina Öykü. Ma quando è ormai prossima ad entrare in commissariato, cambia idea: non vuole abbandonare la figlia e decide di tornare alla sua vita. Purtroppo, proprio in quel momento, la tragedia colpisce ancora: Yeşim muore investita da un tram, lasciando un enorme vuoto, soprattutto in Ümit, suo socio e innamorato segreto.

Un anno dopo, la famiglia si riunisce per celebrare il secondo compleanno di Can. Güzide mantiene la promessa fatta a Yeşim: si prende cura della piccola Öykü, che porta sempre con sé il ritratto della mamma. Intanto, Oylum aspetta un altro figlio da Kahraman, e l’armonia sembra essere tornata nella famiglia Yenersoy.

Andiamo avanti per scoprire come finisce Tradimento. Anche i vecchi dissapori sembrano acqua passata: Güzide ha ritrovato la pace con Mualla Dicleli e İlknur Gülsoy, presenti alla festa insieme a Oltan, ormai nonno affettuoso di Can. Nonostante tutto, Oltan continua a prendersi cura anche di Selin, offrendo un lavoro in azienda per aiutarla a ripartire una volta dimessa dalla clinica psichiatrica.

Anche per Ozan, il figlio maggiore di Güzide, le cose sembrano andare meglio, così come per la storica domestica Zeynep, da sempre pilastro della casa. Al fianco di Güzide c’è Sezai, l’uomo che non ha mai smesso di amarla e che ora può finalmente viverla senza ostacoli.

Un finale emozionante quello di Tradimento! Come finisce? Ora avete la risposta!

Quando finisce Tradimento: la data

Vi state chiedendo giustamente quando finisce Tradimento e dunque quando va in onda l’ultima puntata della serie televisiva turca?

Nonostante la mossa di mettere in standby la dizi per un po’ e riprenderla solo con appuntamenti serali, Tradimento dovrebbe vedere la sua conclusione a fine del prossimo mese e più precisamente il 28 novembre, come riportato anche da SuperGuida TV.

Manca quindi sempre meno al gran finale e scoprire così il destino dei protagonisti di questa serie che ha ottenuto un successo clamoroso!