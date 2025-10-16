Come si mormora da settimane, nei prossimi mesi in Rai dovrebbe partire la nuova edizione di Ok! Il prezzo è giusto, storico format di Mediaset. Secondo le ultime voci di corridoio, in lizza per la conduzione del celebre game show ci sarebbe Flavio Insinna.

Sarà Flavio Insinna a condurre Ok! Il prezzo è giusto?

Nelle ultime settimane si sta nuovamente parlando di un famosissimo game show, che ha fatto la storia della televisione italiana: Ok! Il prezzo è giusto. Come in molti senza dubbio sapranno, il fortunato programma è andato in onda dal 1983 al 2001 e alla conduzione ci sono stati nomi del calibro di Iva Zanicchi e Maria Teresa Ruta. Puntata dopo puntata, i concorrenti in studio avevano il compito di indovinare il costo di alcuni oggetti e chi si avvicinava maggiormente alla cifra esatta avanzava al gioco successivo.

Ma perché dunque di recente la trasmissione è tornata sulla bocca di tutti? Stando a quanto ha fatto sapere Dagospia, la Rai avrebbe pensato di acquistare lo storico format Mediaset e di riproporre sul piccolo schermo una nuova edizione del game show. Adesso, a distanza di alcune settimane dalla notizia, giungono nuove informazioni, che non sono passate inosservate.

Giuseppe Candela, su Dagospia, ha infatti fatto sapere chi ci sarebbe in lizza per la conduzione di Ok! Il prezzo è giusto. Secondo il giornalista, in pole position ci sarebbe nientemeno che Flavio Insinna. Ma non è finita qui. Stando a quanto si legge, nonostante inizialmente il ritorno del programma fosse previsto nella fascia dell’Access Prime Time, adesso i vertici Rai starebbero pensando di mandare in onda il game in show in prima serata per quattro puntate. Quando? Nella primavera del 2026.

Ma cosa accadrà dunque? Sarà davvero Flavio Insinna a spuntarla? Non resta che attendere per saperne di più in merito.