Ci stiamo via via avvicinando al termine di un altro capitolo dell’amata serie turca. Molti si stanno sicuramente chiedendo come finisce la seconda stagione di Forbidden Fruit. Ecco tutti i dettagli.

Forbidden Fruit, come finisce la seconda stagione

Attualmente in onda su Canale 5 (QUI LE ANTICIPAZIONI SETTIMANALI), non mancano sorprese sull’amata serie turca. Il finale della seconda stagione di Forbidden Fruit (Yasak Elma) promette colpi di scena, lacrime e vendette inaspettate, come ripreso da Davide Maggio.

A pochi episodi dalla fine, le storie di Alihan, Zeynep, Yildiz ed Ender si intrecciano e lasceranno tutti senza fiato. Come finisce la seconda stagione di Forbidden Fruit e qual è il finale spiegato? Ecco tutti i dettagli.

Nel penultimo episodio, vedremo Alihan Taşdemir e Zeynep Yilmaz coronare finalmente il loro sogno d’amore: i due si sposeranno, per poi decidere di trasferirsi in America, lontano dalle intromissioni e dai complotti che hanno segnato la loro relazione. Ma mentre per loro si aprirà un nuovo capitolo, per gli altri protagonisti si avvicina il momento della verità.

A Istanbul, Yildiz si troveraà di nuovo vittima delle macchinazioni di Ender Çelebi, che riuscirà a convincere Halit Argun che la moglie ha corrotto la segretaria Sevda per sedurlo e ottenere un divorzio vantaggioso. Halit, furioso, caccerà Yildiz di casa, mentre Ender si illuderà di aver vinto. Tuttavia, la vittoria durerà molto poco: la spietata Şahika Ekinci, sorella di Kaya e zia di Yiğit, infatti pare abbia in mente di tramare nell’ombra per distruggere Ender.

Attraverso un flashback, si scoprirà poi che Sevda lavorava in combutta con Şahika, riuscendo così a manipolare Halit e a farsi spazio nella sua vita. Ender, umiliata e allontanata anche dalla Holding Argun, deciderà di indagare sulla sua nuova nemica. Dopo dovute indagini verrà fuori che grazie a Philip, figliastro di Şahika, la donna avrebbe avvelenato il marito anziano fino a ucciderlo. Ma il mattino seguente, Philip sarà trovato morto per un presunto infarto.

Il finale di Forbidden Fruit spiegato

Sospettando di essere in pericolo, Ender affronterà Şahika a villa Argun e la accuserà di omicidio. La rivale, glaciale, risponde: “Se uccidessi tutti quelli che odio, tu non saresti viva”. Quella stessa notte, un misterioso aggressore colpirà Ender, facendola cadere priva di sensi nel Bosforo.

Il finale lascerà tutti con il fiato sospeso: Ender è morta o sopravviverà? I telespettatori scopriranno che la Çelebi, pur ferita, sopravviverà all’aggressione, ma resterà il mistero su chi abbia tentato di ucciderla. È stata davvero Şahika o qualcuno di insospettabile, come Yiğit, l’ultimo ad averla vista viva?

Una chiusura incredibile per una stagione che conferma Forbidden Fruit come una delle serie turche più intriganti e amate di sempre.

Ecco quindi come finisce la seconda stagione di Forbidden Fruit.

