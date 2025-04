Tra poche settimane su Rai 1 partirà Sognando Ballando con le Stelle, il nuovo spin-off che darà ufficialmente il via alle celebrazioni per i 20 anni del talent show. In queste ore intanto Milly Carlucci ha annunciato i nomi dei primi Vip che prenderanno parte al programma: ecco da chi è composto il cast.

Il cast di Sognando Ballando con le Stelle

Venerdì 9 maggio parte su Rai 1 Sognando Ballando con le Stelle, un vero e proprio spin-off del celebre talent show di Milly Carlucci, che quest’anno compie 20 anni. Per l’occasione dunque la conduttrice e tutta la sua squadra hanno deciso di festeggiare in un modo inedito e per questo motivo hanno dato il via a un nuovo format, che è già attesissimo dal grande pubblico.

A prendere parte al programma infatti saranno 10 aspiranti maestri, che puntata dopo puntata si sfideranno tra di loro. Chi vincerà entrerà di diritto nel cast della prossima edizione di Ballando, in onda su Rai 1 in autunno, come professionista ufficiale del talent. In queste ore però proprio la conduttrice ha rivelato che ogni settimana ad arrivare all’interno del programma saranno anche alcuni volti storici che hanno fatto la storia della trasmissione. Ma chi scenderà dunque in pista?

Ad annunciare il cast con i Vip di Sognando Ballando con le Stelle è Milly Carlucci. Questi i nomi dei primi personaggi che vedremo all’interno del talent: Gabriel Garko, Wanda Nara, Emanuele Filiberto, Federica Pellegrini e Bianca Guaccero. Si tratterà dunque di una grande festa e senza dubbio ne vedremo delle belle.

Una grande festa per i 20 anni di #BallandoConLeStelle.

A tornare per questo spin-off sarà anche la giuria di Ballando, formata da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto. Appuntamento dunque con la prima imperdibile puntata, prevista per venerdì 9 maggio, naturalmente su Rai 1 in prima serata.