Per la prima edizione di The Couple in queste ore è balzato il nome di un ex fidanzato di Belen Rodriguez. Di chi parliamo? Facciamo riferimento ad Antonino Spinalbese, che potrebbe ritrovarsi con un gieffino che ha preso parte alla sua stessa edizione. Ecco cosa sappiamo di questa notizia.

The Couple, ci sarà anche Antonino Spinalbese?

Lunedì in prima serata su Canale 5 prenderà ufficialmente il via The Couple, il nuovo reality game condotto da Ilary Blasi. In ballo 1 milione di Euro, questo il montepremi finale che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Ma i concorrenti di The Couple chi sono? In questi giorni sono emersi i nomi dei primi protagonisti che vedremo.

Si è parlato di Elena Barolo e della partecipazione di Thais Wiggers (per entrambe fonte Gabriele Parpiglia e TV Sorrisi e Canzoni). Tra gli altri nomi venuti a galla da TV Blog e alcuni di essi confermati anche da Sorrisi, quello di Jasmine Carrisi e del suo ex Pierangelo Greco. Poi ancora Brigitta e Benedicta Boccoli, Manila Nazzaro e Stefano Oradei. Ma potrebbero non essere i soli.

Perché nella lista di The Couple oltre Manila Nazzaro potrebbe esserci un altro ex gieffino (seppur dell’edizione successiva), parliamo di Antonino Spinalbese. Ad annunciare il nome dell’ex di Belen Rodriguez è stato Davide Maggio sul suo sito ufficiale. Ecco quanto si apprende:

“Siamo in grado di svelarvi in anteprima l’identità del primo concorrente ancora ‘spaiato’. Nel cast del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ci sarà Antonino Spinalbese. Il parrucchiere, ex di Belen Rodriguez, si appresta dunque a tornare tra le mura della casa – quella di The Couple è la stessa del GF, ma riadattata – che nella stagione 2022/2023 lo ha visto ‘vippone’ nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip“.

Con chi potrebbe fare coppia se dovesse essere confermato? Alcuni sono certi che con lui ci sarà Daniele Dal Moro, che nelle scorse ore in una room su X ha lasciato intendere che presto sarà coinvolto in un nuovo progetto. E se fosse proprio The Couple? Per ora non ci resta che attendere e scoprire come andranno realmente le cose.