Stando alle ultime indiscrezioni, Grande Fratello, in vista della prossima edizione, potrebbe adoperarsi per impedire che il televoto venga manipolato dai fandom.

Grande Fratello, novità in arrivo per il televoto?

La prossima edizione del Grande Fratello, in partenza a settembre 2025, potrebbe introdurre importanti novità per rendere il televoto più rappresentativo del reale gradimento del pubblico.

A riportarlo è l’esperta di gossip Deianira Marzano. Nelle ultime ore quest’ultima ha condiviso indiscrezioni su alcune possibili misure che Mediaset starebbe valutando per impedire la manipolazione dei voti da parte dei fandom.

L’edizione appena conclusa ha messo in evidenza, più di altri anni, come i gruppi organizzati di sostenitori abbiano avuto un peso determinante nelle eliminazioni e nell’elezione dei finalisti.

Per la prima volta, persino durante la prima serata del reality si è parlato apertamente del ruolo dei fandom, che con strategie ben precise hanno spesso indirizzato i risultati dei televoti.

Secondo le indiscrezioni, gli autori starebbero studiando nuove regole per evitare che piccole comunità molto attive possano alterare il risultato, penalizzando il pubblico generalista.

L’obiettivo sarebbe quello di garantire un televoto più equo. Così facendo, i concorrenti verrebbero valutati in base al loro reale percorso nella Casa e non solo in funzione della forza dei loro sostenitori online.

Una scelta che potrebbe cambiare radicalmente le dinamiche del gioco e rendere le eliminazioni e le finali meno prevedibili. Grande Fratello potrebbe, così, tornare il programma che era prima dell’esplosione dei social.

Se queste misure venissero confermate, la prossima edizione del Grande Fratello potrebbe distinguersi per un sistema di votazione più trasparente e meritocratico. Non resta che attendere un’eventuale ufficialità da parte di Mediaset per scoprire se e nel caso come cambierà il televoto.