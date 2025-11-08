I fan di Ballando con le Stelle si staranno domandando con chi ballerà Nancy Brilli dopo l’infortunio del suo insegnante Carlo Aloia. L’attrice ha fatto sapere che stasera si esibirà comunque e chi chi sarà al suo fianco.

Nancy Brilli con chi ballerà dopo l’infortunio di Carlo Aloia

Stasera su Rai 1 andrà in onda una nuova puntata di Ballando con le Stelle, dove assisteremo alla gara di ballo tra i concorrenti rimasti in gioco. Tra questi Nancy Brilli, che dovrà affrontare subito lo spareggio contro la signora Emma Coriandoli. L’attrice romana, però, non avrà al suo fianco il suo maestro Carlo Aloia.

Purtroppo, infatti, l’insegnante ha subito il primo infortunio della carriera durante le prove, come rivelato da Milly Carlucci a La Vita in Diretta. Un brutto momento per il ballerino, che sarà quindi costretto a uno stop forzato. Cosa succederà quindi a Nancy Brilli ora e con chi ballerà stasera?

Come rivelato a Fanpage.it, l’attrice si è detta dispiaciuta per Carlo Aloia:

“Carlo si è fatto proprio male. Mi secca moltissimo andare avanti senza il mio Maestro, ma lo spettacolo deve continuare. Però, si fa sempre più difficile e adesso si alza il coefficiente di difficoltà”.

In seguito ha fatto sapere che a Ballando con le Stelle sarà affiancata da Filippo Zara. Al sito ha fatto rivelato che la coreografia su cui hanno lavorato è rimasta la stessa preparata dall’insegnate Aloia: “Il coreografo rimane lui”, ci ha tenuto a ribadire.

Dunque ora Nancy Brilli dovrà fare il possibile per difendere il suo posto a Ballando con le Stelle, anche se non potrà contare nel suo maestro.

Un’altra brutta tegola per Milly Carlucci, che ha già dovuto fare i conti con l’infortunio che ha coinvolto Francesca Fialdini la scorsa puntata.

