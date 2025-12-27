Quali artisti scenderanno in piazza per dare il benvenuto al nuovo anno? In giro per l’Italia sono davvero numerosi i concerti di Capodanno. Elenchiamo quelli più attesi.

Gli artisti che si esibiranno ai concerti di Capodanno

L’Italia così come il resto del mondo si prepara a dare il benvenuto al 2026. In giro per lo stivale sono tanti gli eventi in attesa dell’arrivo del nuovo anno: quali sono i concerti di Capodanno e gli artisti che si esibiranno sul palco?

Il terzetto formato da Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai animerà Roma nella splendida cornice del Circo Massimo. A Napoli, invece, spiccano Elodie, Serena Brancale, ma anche Gigi Finizio, LDA, Franco Ricciardi, Andrea Sannino e Decibel Bellini.

Si passa poi ad Ascoli Piceno con la musica degli Zero Assoluto. A Torino si attenderà l’arrivo del nuovo anno con tantissimi ospiti all’Inalpi Arena. Tra questi i Planet Flunk.

Ancona, in piazza Cavour, invece, accoglierà l’arrivo del 2026 con la musica di Francesca Michielin. Il calendario dei concerti di Capodanno prosegue con Vinicio Caposella live da Mantova.

Si vola poi a Pescara, dove in Piazza della Rinascita sarà protagonista Gianna Nannini.

Ondata di artisti in Sardegna

Lista infinita anche in Sardegna. A Cagliari sarà la voce di Giusy Ferreri da Piazza Yenne a dare il benvenuto al nuovo anno. Sul palco anche M¥SS KETA e Mimì. A Sassari invece sarà la volta di Max Pezzali da piazzale Segni. Fedez invece è il volto scelto per Oristano.

Al Cap D’Any di Alghero invece è stato scelto Gabry Ponte per far ballare tutta la folla in piazzale della Pace. Ma la festa inizierà qualche giorno prima con la musica di Raf il 29 dicembre e il 30 con Kid Yugi e Low-Red. A Iglesias, in piazza Sella, ci sarà invece Mannarino.

Anche Olbia non è rimasta a guardare. Marco Mengoni e Lazza saranno sul palco del molo per chiudere il 2025 e accompagnarci al nuovo anno. Sempre in Sardegna sono previsti altri concerti per Capodanno. Pensiamo ad Arzachena con Achille Lauro allo Stadio Biagio Pirina.

Qualche giorno prima dei concerti di Capodanno, invece, a Golfo Aranci ci saranno i Gemelli Diversi, il 27 dicembre, mentre il 28 sono attesi I Neri per Caso. A La Maddalena il 29 è anche la volta di Alfa, mentre il 31 è atteso Fausto Leali. Il 28 dicembre ad Assemini ci sarà invece Ghali.

A Sant’Antioco per il nuovo anno vedremo invece Elio e le Storie Tese. Dj Jad è atteso a Capoterra, mentre a Tortolì sarà la volta del duo di Benji e Fede.

A Nuoro ci sarà Emis Killa. A Porto Cervo, invece, il 27 dicembre ci saranno i Ricchi e Poveri.

Per Capodanno a Dorgali salirà Big Mama per dare il benvenuto al nuovo anno. E chiudiamo con Castelsardo con il duo J-Ax e Anna Pepe.

I concerti di Capodanno in giro per l’Italia

E, a proposito di Alfa, il cantante dopo la breve tappa in Sardegna a ridosso del nuovo anno, salirà sul palco allestito in Piazza dei Cavalieri a Pisa il 31 dicembre. Esattamente come Alfa, anche Ghali dopo l’Isola, volerà a Catania per celebrare il nuovo anno il 31 dicembre.

Quali altri concerti di Capodanno sono in lista? Ovviamente non possiamo non citare i Pinguini Tattici Nucleari che, in Piazza della Vittoria a Genova, animeranno la folla che arriverà per loro.

A Salerno, sarà invece Mahmood a far cantare la piazza, mentre a Siena sarà la volta di Irama. Infine, chiudiamo con Max Gazzè, Arisa e i The Kolors Il cantautore si esibirà sul palco di piazza Pitagora a Crotone. L’artista e la band, invece, saranno a Palermo.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.