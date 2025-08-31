Raphael Gualazzi rischia grosso durante un concerto ad Agnone Cilento: è crollata una struttura sopra il palco, che sfiora l’artista e i musicisti. Nessun ferito, ma spettacolo è stato giustamente interrotto. Cosa è successo.

L’incidente che ha coinvolto Raphael Gualazzi

Attimi di grande paura ieri sera ad Agnone Cilento, frazione di Montecorice (SA), dove il cantautore e pianista Raphael Gualazzi si stava esibendo in concerto. Come riportano sia Il Corriere della Sera che Repubblica, durante l’esibizione si è verificato un improvviso cedimento di una struttura in ferro posizionata sopra il palco, utilizzata per sostenere le luci dello spettacolo.

Raphael Gualazzi, che si trovava al pianoforte, ha notato qualcosa di strano e ha avuto la prontezza di allontanarsi dallo strumento un attimo prima che la struttura iniziasse a cedere. Anche i due musicisti che erano con lui si sono rapidamente allontanati, evitando così il peggio.

Lo scenario era quello di una serata estiva con una piazza affollata, sul lungomare di via Marina Nuova. L’improvviso cedimento ha generato il panico tra gli spettatori arrivati lì per lo spettacolo di Raphael Gualazzi. I presenti sono stati prontamente allontanati per motivi di sicurezza. Per fortuna, non ci sono stati feriti, ma lo spavento è stato grande.

Le prime ricostruzioni parlano di un possibile errore nel montaggio della struttura metallica, ma non si esclude che a provocare il crollo sia stato il forte vento che per tutta la giornata ha interessato il tratto costiero cilentano. Le forze dell’ordine hanno immediatamente messo in sicurezza l’area e interrotto l’evento.

Lo spettacolo di Raphael Gualazzi è stato dunque interrotto bruscamente, lasciando il pubblico e lo stesso artista comprensibilmente scossi. Un episodio che, fortunatamente, non si è trasformato in tragedia. Questo però accende nuovamente i riflettori sulla sicurezza degli allestimenti per eventi all’aperto.