In queste ore si è diffusa l’indiscrezione secondo la quale un’altra concorrente de L’Isola dei Famosi 2025 vorrebbe lasciare il reality. Ecco che cosa starebbe succedendo.

Un altro abbandono a L’Isola dei Famosi 2025?

Angelo Famao, anche se alcune voci di corridoio affermano che potrebbe aver cambiato idea, si è ritirato da L’Isola dei Famosi. Le motivazioni le ha spiegate il concorrente stesso nel corso di un’intervista con la produzione e riguarderebbero alcuni problemi con il sonno e l’insofferenza verso alcuni animali:

“Ho affrontato questa esperienza con grande coraggio e determinazione e convinzione. Purtroppo le cose non sono andate come previsto. Mi sento confuso, in tutti i sensi.

Non sono lucido, per niente. Non mangio e non dormo da giorni. Mi sono tenuto anche lontano da certe dinamiche, perché sono cose che non mi appartengono. Ho deciso di lasciare l’isola”.

Adesso, però, si sta diffondendo un’altra indiscrezione in merito a un nuovo possibile ritiro. Una concorrente, come riporta anche Deianira Marzano sul suo profilo Instagram, avrebbe intenzione di andarsene:

“Un’altra naufraga è andata a parlare con gli autori per abbandonare L’Isola. Stanno cercando di convincerla a restare. Non possono assolutamente permettersi di perdere il cast, come successo lo scorso anno quando si ritiravano uno dopo l’altro. Per ora stanno tenendo tutto sotto silenzio”.

Una concorrente vuole abbandonare L’Isola dei Famosi 2025

Non sappiamo il nome della presunta concorrente e non abbiamo nemmeno la certezza che ci sia qualcosa di vero. Staremo a vedere solo nella puntata di lunedì se ci saranno delle sorprese oppure no, per adesso non ci resta che aspettare di capire che cosa accadrà.

Le sfide a L’Isola dei Famosi sono tante, non solo quelle fisiche ma anche quelle mentali. Solo il più forte e colui che affronterà anche i propri limiti riuscirà a portare a casa la vittoria.