In queste ore si sta diffondendo un’indiscrezione secondo la quale una delle corteggiatrici di Gianmarco avrebbe lasciato Uomini e Donne prima dell’ultima registrazione.

Una corteggiatrice avrebbe lasciato Uomini e Donne

Gianmarco Steri è stato il tronista protagonista della seconda parte dell’edizione di Uomini e Donne. Il suo percorso è stato molto seguito e in migliaia si sono presentate ai casting per tentare di corteggiarlo e non è stato affatto facile.

Dopo una scrematura iniziale ha cominciato a frequentare alcune ragazze fino a rimanere solo con tre persone. Una di loro, Francesca, ha abbandonato il suo posto dopo una serie di atteggiamenti che non le sono per nulla piaciuti del tronista. Per tale ragione è rimasto con Nadia e Cristina, le quali sono in lizza per essere la Scelta.

LEGGI ANCHE: Amatissimo volto di Uomini e Donne è incinta per la seconda volta! Il tenero annuncio con la figlia e il marito (FOTO)

Questa, per lo meno, era la situazione fino a poche ore fa! Oggi si dovrebbe registrare la Scelta di Gianmarco a Uomini e Donne ma questa potrebbe essere ‘obbligata’, in quanto una delle due ragazze se ne sarebbe andata. Il rumor, come riporta anche Deianira Marzano, ha iniziato a circolare dopo un post pubblicato da Cristina.

Nella foto qui sopra, infatti, leggiamo che la corteggiatrice di Uomini e Donne ha scritto: “Quando ti accorgi della recita certi sipari devi chiuderli tu“. Ai fan della trasmissione è parsa una frecciata nei confronti di Gianmarco e per tale ragione c’è chi ha pensato che oggi non sarà presente alla registrazione.

Ciò che accadrà davvero lo scopriremo solamente nel momento in cui verranno rese disponibili le anticipazioni sulle prossime puntate. Rimanete sintonizzati oggi per non perdervi tutti gli sviluppi. Si tratta delle ultime registrazioni, infatti, tra non molto anche la messa in onda su Canale 5 si fermerà per l’estate.