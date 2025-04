Arriva la versione di colui che è stato condannato per stalking dall’ex dama di Uomini e Donne. Ne ha parlato a Le Iene.

Le parole del ragazzo condannato per stalking

A Le Iene si è tornati a parlare della vicenda che coinvolge l’ex dama di Uomini e Donne Cristina Incorvaia. Volto noto del Trono Over ha raccontato di essere stata vittima di uno stalker di nome Alberto.

Proprio quest’ultimo nelle scorse ore durante la puntata de Le Iene ha raccontato la sua versione dei fatti e smentito le parole di Cristina. Ha negato tutte le accuse. A detta sua infatti, la Incorvaia avrebbe creato tutta questa situazione solo per passare da vittima. Al contempo però ha riconosciuto: “Ho sbagliato perché ho fatto le minacce, ma su altre cose non mi reputo come dice lei”.

Lui ha spiegato che la loro frequentazione sarebbe iniziata in un bar. La Incorvaia, secondo la sua spiegazione a Le Iene, pare avesse dimenticato il portafoglio e lui educatamente le avrebbe risposto di non preoccuparsi e che si sarebbe occupato di tutto lui:

“Non ci ho provato. Non l’avevo mai vista, non sapevo avesse fatto televisione. Doveva partire per qualche giorno e io mi sono offerto di tenerle il cane, lo facevo con piacere. Stavamo sempre insieme, se da quando mi sveglio a quando chiudo gli occhi sto con te mi faccio due domande, dico allora non è un’amicizia, sta nascendo qualcosa”.

Successivamente a Le Iene ha fatto sapere che aveva le chiavi di casa di Cristina:

“Ci scambiavamo gesti, affetto, dormivamo anche insieme. Va bene, basta che sei chiara, se tu cerchi il contatto fisico non è così. Non c’è stato un rapporto, ma ci sono stati preliminari. Poi è successo il rapporto in sé. Lei mi ha detto che a letto ci andava solo con il suo uomo e quindi mi sono sentito così. Lei sapeva che avevo fatto questo video. Mi dice di fare questo video come se fosse rubato e poi lo avremmo venduto. Ho avuto problemi con un’ex fidanzata, c’è un procedimento penale in atto, ma la querela è stata ritirata. Lei non dovrebbe avere paura di me, ho sbagliato”.

A Le Iene la risposta dell’ex dama di Uomini e Donne

Ovviamente non solo questo, perché a Le Iene abbiamo avuto modo di ascoltare anche la versione di Cristina Incorvaia, che ha dato il suo punto di vista, totalmente differente.

Lei a Le Iene ha spiegato che inizialmente tutto procedeva normalmente, la aiutava e sono andati anche a mangiare una pizza. Gli aveva anche detto che a lei non piaceva e che non si sarebbero mai potuti fidanzare perché non è il suo prototipo sotto nessun punto di vista:

“La prima volta che sono uscita con un’altra persona ha fatto un casino, ha voluto parlare con questa persona, ha fatto una scenata tipo fidanzato geloso. Sono sempre stata molto chiara e netta nei suoi confronti. Se non riesci a vedermi come amica, allontaniamoci. Abbiamo avuto dei rapporti, è successo in quattro mesi tre volte, non di più. Me ne vergognavo. Lui mi aveva ripreso di nascosto con un telefono. Sei un pazzo che mi vuole distruggere la vita”.

Cristina ha spiegato di non essere influencer ma di essere nota semplicemente perché ha fatto televisione. Peraltro ha aggiunto: “Io non sono la prima, lui ha stalkerizzato altre persone che l’hanno denunciata”.

Dopo l’intervista a Le Iene pare sia successo altro. Alberto, che ha indossato il braccialetto elettronico e si trovava agli arresti domiciliari, poche ore dopo secondo la cronaca riportata pare sia stato condotto in carcere perché avrebbe violato delle regole e si sarebbe trovato a meno di 500 metri dal luogo dove vive Cristina.

