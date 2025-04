Gianna Orrù, mamma di Valeria Marini, in lacrime per sua figlia: ecco cosa è accaduto e le sue dichiarazioni

Raggiunta da Le Iene, Gianna Orrù, rivela cosa è accaduto con sua figlia Valeria Marini e scoppia in lacrime. Ecco le dichiarazioni della mamma della showgirl.

Le lacrime di Gianna Orrù

Di recente in rete si sta parlando della lite avvenuta tra Valeria Marini e sua mamma Gianna Orrù, che ormai da diversi mesi non si parlano più. La discussione tuttavia era rimasta segreta, almeno fino a quando le due qualche giorno fa hanno avuto un acceso botta e risposta in diretta a Domenica In. Stando a quanto è emerso, i dissapori tra madre e figlia sarebbero nati dopo che la showgirl ha parlato pubblicamente della presunta truffa che ha coinvolto la Orrù. Da allora Gianna ha smesso di parlare con Valeria e sembrerebbe che a oggi non sia intenzionata a ritornare sui suoi passi.

LEGGI ANCHE: Condannato per stalking contro un’ex dama di Uomini e Donne dà la sua versione a Le Iene

In queste ore intanto a intervenire sono stati gli amici de Le Iene, che hanno tentato di far riappacificare le due. La Orrù tuttavia, apparendo irremovibile, ha dichiarato senza peli sulla lingua: “È sempre colpa degli altri. Bisogna sempre trovare scuse. Sono 30 anni che io combatto per Valeria. Avrebbe dovuto essere più riconoscente, viste le cose che io ho fatto per lei. Se continua a parlare di me, evidentemente ha bisogno di visibilità”.

Ma non è finita qui. Proseguendo il suo sfogo Gianna Orrù, che fa sapere di non essere intenzionata a perdonare sua figlia Valeria Marini, almeno per il momento, aggiunge: “Io ho lasciato il mio lavoro per Valeria. Se tornassi indietro non l’ho rifarei più. L’ho fatto per risolvere i suoi problemi. Lei si è affacciata al mondo dello spettacolo e io ho abbandonato tutto e sono corsa a Roma”.

A quel punto, scoppiando in lacrime a causa della forte emozione, Gianna ha concluso affermando: “Il rispetto è la cosa più importante. Io sono molto provata, questa truffa mi ha distrutto la vita. Non solo ho subito la truffa, mi hanno anche mancato di rispetto. Purtroppo ho dedicato la mia vita ai miei figli, tornassi indietro non lo farei più”.

Pare dunque che al momento la Orrù non sia pronta a perdonare Valeria Marini, che nel mentre sta facendo di tutto per riavvicinarsi nuovamente a sua madre.